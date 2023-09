Erna Solberg: – Det må være et pluss for partiet at jeg er leder, og ikke et minus

Seks dager har gått siden pressekonferansen da Høyre-leder Erna Solberg fortalte at ektemannen Sindre Finnes gjennomførte 3.640 aksjehandler, i stor grad bak Solbergs rygg, i løpet av de åtte årene hun var statsminister.

Handlene førte til at Solberg i sin regjeringstid var inhabil i minst én sak uten at hun visste det.

I uken som har gått siden pressekonferansen, har ikke Solberg vurdert å trekke seg som partileder.

– Nei, og det er fordi at jeg mener at man ikke skal ta langsiktige, store beslutninger når man står i akutte kriser og vanskelige saker. Det er viktig å faktisk ha litt roen på de vurderingene. Og det er viktig for meg å si at det bare er partiet Høyre, og deres tillit, som er avgjørende for dette spørsmålet, sier Solberg til Altinget.

– Går det an å anslå når krisen slutter å være akutt, sånn at du kan gjøre denne vurderingen?

– Nei, det vet jeg ikke. Vi vet at det blir høring i kontrollkomiteen, og at Økokrim på et eller annet tidspunkt avgjør om de skal gå videre med saken eller ikke. Det kommer litt an på hvordan mediebildet og trykket kommer til å være framover.

– Kan du fortsatt sitte som Høyre-leder hvis Økokrim åpner etterforskning?

– Jeg har sagt at vi må vurdere det, og det er alltid Høyres tillit som avgjør. Om Anniken Huitfeldt-saken sa jeg at det ville være en annen sak hvis man åpnet etterforskning, men at det som ville vært det avgjørende spørsmålet, er om man blir siktet.

– Du sier at det er opp til partiet Høyre å vurdere tilliten til deg. Må partiet og deres medlemmer be deg om å gå, eller kan den avgjørelsen også bli tatt av deg selv?

– Den kan selvfølgelig bli tatt av meg selv også.

Erna Solberg viser til at mange mener man må gå av som leder for å vise at man tar ansvar.

Erna Solberg understreker at hennes framtid i Høyre avgjøres av tilliten hun får av partiets egne medlemmer. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det er ikke sikkert at det er en måte å vise at man tar ansvar på. Det synes jeg ofte blir en svart/hvitt-diskusjon, som det egentlig er mange nyanser i.

– Hvor viktig er det for deg å være Høyres partileder fremdeles?

– Det viktigste for meg er at hvis jeg skal være Høyres partileder, så må jeg ha tillit til fra partiet. Jeg er veldig glad i dette partiet. Jeg har jobbet for det lenge, og jeg har fått mange muligheter med å være partileder, og bli statsminister og alt det. Min vurdering er at jeg må fortsatt oppleve at det er et pluss for partiet at jeg er leder, og ikke et minus.

Avviser at hun har tatt for lett på saken

Torsdag gjennomførte Høyre-leder Erna Solberg intervjuer med pressen fra tidlig formiddag til sen ettermiddag, før hun dro til NRK for å stille opp på Dagsrevyen og Debatten.

I intervjuene understreket Solberg at hun har ansvar for å sikre sin egen habilitet, men at hun ikke har holdt orden på habiliteten sin. Hun oppfattet at mekanismene hun brukte for å vurdere egen habilitet som statsminister ble fulgt, og sier at ingen av medieoppslagene om ektemannens aksjekjøp mens hun var statsminister var nok til å rokke ved den oppfatningen.

– Har du tatt for lett på denne saken?

– Jeg mener jo ikke at jeg har tatt for lett på denne saken. Vi etablerte et system for at vi skulle være informert om saker som kunne medføre habilitetsspørsmål. Men jeg har stolt på min mann. Og jeg har ikke gjort noen ekstra sjekk av min mann utover det som er helt naturlig. Jeg har vel opplevd at det ville vært en form for mistillit hvis jeg ikke hadde mistenkt noe galt. Men det er kanskje fremtiden er for folk i offentlige posisjoner.

– Hva tenker du hvis det må være fremtiden?

– Jeg tenker at da mister vi noe i vårt samfunn. Og så er det kanskje sånn, fordi vi har hatt mange habilitetssaker, at det som har vært veldig tillitsbasert må være mer kontrollert, eller basert på at flere ting må være åpne enn de er i dag, for at de skal kunne sjekkes ut.

Solberg understreker at hun som statsminister hadde et ansvar for å holde seg oppdatert, men:

– Og så får man da vurdere om det ansvaret skal gå så langt som at man har en situasjon hvor man systematisk ikke får riktige opplysninger.

Som statsminister hadde Erna Solberg ansvar for å ha kontroll på sin egen habilitet i sakene regjeringen behandlet. Foto: Javad Parsa / NTB

Mener verken hun selv eller Høyre kaster Finnes under bussen

Høyre-leder Erna Solberg har torsdag blitt spurt av flere medier om hun har kastet sin ektemann Sindre Finnes under bussen for å redde sin politiske karriere. Det spørsmålet har hun svart nei på, og begrunnet det med at hun var nødt til å fortelle hele historien om hvordan Finnes har brutt hennes tillit ved å dekke over omfattende aksjehandel.

– Men har det vært en strategi i partiet Høyre å skyve Finnes fram som en syndebukk for å ta noe av presset av deg?

– Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror det har vært en skuffelse. Man må huske at partiet har hatt et godt valg. Vi skulle hatt en festuke, vi skulle gledet oss over at det tikker inn nye ordførere hver dag. Istedenfor står vi i en veldig vanskelig situasjon. Det er emosjonelt for mange. Opplevelsen er at det er Sindre som har gjort at vi står i denne vanskelige situasjonen for øyeblikket. Det tror jeg man må forstå som bakgrunn for at det blir litt krasse uttalelser.

Lover ikke habilitetsvurdering av alle regjeringssaker

Høyre har ikke oversikt over alle vedtak fattet av Erna Solbergs regjering som kan berøre selskapene Finnes til enhver tid har eid aksjer i. Det er derfor uavklart om Solberg kan ha vært inhabil i flere saker mens hun var statsminister.

– Skal du og Høyre ta grep for å avdekke om du har vært inhabil i flere saker?

– Jeg har sagt at vi skal se på om det er flere ting på listen, men det er ikke sånn at vi sitter med alle saker. Habilitet må vurderes i den enkelte sak. Det vil være saker hvor du kan stille spørsmål, sier Solberg.

Høyre-lederen påpeker at det kan være komplisert å vurdere habilitet. Hun bruker noen eksempler for å forklare:

Dersom broren din jobber i et oljeselskap, er det åpenbart at du må melde deg inhabil hvis oljeselskapet får en tildeling fra regjeringen. Men dersom man tar en avgjørelse i en sak som berører en hel bransje, kan det være vanskeligere å vurdere om saken berører et enkeltselskap man har aksjer i så mye at man er inhabil.

– Det at man har tradet og kjøpt en aksje i et hydrogenselskap, betyr det at jeg ikke kunne delta i noe arbeid knyttet til hydrogen i regjeringen? Det er en vanskelig vurdering.

– Til tross for kompleksiteten og omfanget, kunne en grundig gjennomgang fra Høyre bygget opp mer tillit til deg igjen?

– Vi har sagt at vi vil se om vi finner noen saker til, men vi kan ikke love at det i ettertid skal gjøres en vurdering av alle disse sakene.

Uenig med dem som mener det har tatt lang tid å få fram aksje-listen

Etter at omfanget av Finnes’ aksjehandel ble kjent fire dager etter lokalvalget, har flere stilt spørsmål ved om Høyre og Solberg bevisst har holdt tilbake informasjon om saken til etter valget. Dette har både Solberg og partiet gjentatte ganger avvist.

– Forstår du at det blir stilt spørsmål ved det?

– Jeg forstår ikke at folk mener at det har tatt lang tid å få frem listen over aksjehandler med den kompleksiteten ved uthentingen, og at de skal settes sammen og være brukbare. For meg var det ekstremt viktig at vi måtte ha full oversikt. Hvis vi skulle ha sagt at frem til da vet vi det og det, og nå skal vi se på noe mer; det hadde bare skapt fullstendig kaos rundt det hele. Vi hadde bare blitt anklaget for å forsøke å holde tilbake noe før valget uansett.

– Er du overrasket over at noen stiller spørsmål om dette?

– Nei, jeg er ikke overrasket over at noen gjør det, men det kan være ulike grunner til at man gjør det, og ulike motiver til at man på en måte føler det, særlig rett etter at man har tapt et valg.

Denne saken ble først publisert på Altinget.no.