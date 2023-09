Sindre Finnes satset penger på kursfall for bedrifter i Norsk Industri

Finnes handlet såkalte bear-produkter i flere bedrifter som er medlemmer i NHO-organisasjonen Norsk Industri, der Finnes jobber som fagsjef, melder E24. Bear-produkter gjør at man tjener penger hvis børsen går dårlig.

Blant bedriftene han handlet i, var Norsk Hydro, NEL, Aker Solutions og Yara. Finnes ville dermed tjent penger dersom aksjekursene i disse selskapene skulle falle.

Norsk Industri-sjefen Stein Lier-Hansen mener handlene er et brudd på lojalitetsplikten.

– Det gir et dårlig signal at en ansatt i Norsk Industri sitter og vedder på at den ene bedriften skal gjøre det bra, og den andre skal gjøre det dårlig. Det bør være opplagt at dette er noe en ansatt ikke skal gjøre. Når det likevel skjer, er det helt åpenbart problematisk for Norsk Industri, sier han til E24.

Videre sier Lier-Hansen at de har hatt tett kontakt med Finnes.

– Vi har daglig kontakt med Sindre og følger ham opp ganske tett. Han er ikke fysisk til stede på jobben, men jobber fra et annet sted, i fred og tro. Når situasjonen har roet seg, blir han nødt til å svare på mange spørsmål blant annet knyttet til lojalitet og hva man skal og ikke skal gjøre i arbeidstiden, sier han.

Sindre Finnes’ advokat, Thomas Skjelbred, sier til E24 at Finnes ikke ønsker å kommentere de omtalte aksjehandlene eller uttalelsen om at han har brutt lojalitetsplikten.