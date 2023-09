Erna Solberg forsto ikke at Finansavisen-artikkel hadde ny informasjon

Via sin pressesjef Cato Husabø Fossen opplyser Solberg til VG at Høyre ikke ble kontaktet om saken i Finansavisen før den var publisert. Saken er heller ikke nevnt på Solberg og Høyres tidslinje som de la fram tirsdag kveld.

– Da Erna oppdaget saken noen dager etter at den ble publisert, oppfattet hun ikke at den inneholdt informasjon som endret bildet av at hun hadde hatt tilstrekkelig informasjon om Sindre Finnes’ aksjehandler til å kunne vurdere egen habilitet som statsminister, skriver Fossen til VG.

Av Finansavisens sak går det fram at Finnes siden 14. juni 2021 til sammen gjort 62 handler, hvor det samlede volumet (kjøp og salg) beløper seg til 10,2 millioner kroner.

Fossen påpeker at det ikke går fram av saken at handlene skjedde mens hun fortsatt var statsminister, som hun var til 12. oktober 2021.

Han legger også til at så lenge man vet tilstrekkelig for å vurdere habiliteten sin eller be om ytterligere informasjon når man er i tvil, er det ikke et krav om at man må varsles om hvert enkelt kjøp eller salg ektefellen foretar seg.