Frps Limi om tidslinjen: – Solberg som har ansvaret

– Tidslinjen til Høyre bringer få nye opplysninger. Vi blir ikke veldig mye klokere av dette, og det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål, sier Limi.

Han mener tidslinjen ikke endrer det substansielle i saken, som er habilitetsbrudd.

– Det er uansett Erna Solberg som har ansvaret, selv om hun har blitt lurt av Sindre Finnes. Frp mener fremdeles det er naturlig at Økokrim vurdere å etterforske denne saken slik vi også mente om saken til Anniken Huitfeldt, sier han videre.

Han mener at denne saken bidrar til å svekke tilliten til politikere, noe han frykter kan føre til politikerforakt.

– Frp mener det nå må ryddes opp slik at tilliten på sikt kan gjenoppbygges. Det er avgjørende at kontroll- og konstitusjonskomiteen får svar på ubesvarte spørsmål, både i Solbergs sak og i alle andre pågående habilitetssaker, sier Limi.

– Villedet befolkningen

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen blir ikke mye klokere av Høyres tidslinje over aksjehandel-saken. Foto: Hanna Johre / NTB

Det gjenstår fremdeles ubesvarte spørsmål etter at Høyre publiserte en tidslinje over aksjehandel-saken, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Jeg blir ikke mye klokere av denne lista, skriver Martinussen i en tekstmelding til TV 2.

Høyre tok ikke aksjehandel og habilitet på alvor i regjeringsperioden, mener hun. Martinussen mener også at tidslinjen bekrefter at de heller ikke tok dette på alvor under valgkampen.

– Konsekvensen av det ble – uavhengig av om det var noen rundt henne sin skyld – at Høyres leder villedet befolkningen rett før valget, sier Martinussen.

Ap: Solberg burde gjort mer

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud, mener Erna Solberg burde gjort mer for å få oversikt over aksjehandelen til ektemannen.

– Dette er en omfattende og alvorlig sak for Høyre og Erna Solberg. Tidslinjen viser ikke noe nytt, men det synes åpenbart at Solberg burde og kunne gjort mer for å skaffe seg oversikt over mannens aksjehandler. Høyres nestleder erkjente i dag tidlig at listen kunne vært laget raskere, skriver Aasrud i en epost til NTB.

Hun sier videre at det stadig reises nye og alvorlige spørsmål i saken.

– Det er viktig at de alle blir skikkelig besvart, både de fra offentligheten og selvfølgelig de som etter hvert vil komme fra kontrollkomiteen i Stortinget. I komiteen vil vi være opptatt av å få svar på alle relevante spørsmål om habilitet også fra Solbergs statsministerperiode, sier Aasrud.