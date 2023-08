Blant de rundt 20 selskapene Finnes eide eller handlet aksjer i, var laksegiganten Mowi og våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen, skriver E24.

– De få – sammenlignet med tiden før og etter hun var statsminister – kjøp og salg som ble gjort i denne perioden, forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sier Finnes til nettavisen.

Han vil ikke svare på spørsmål om habiliteten til Solberg og ber om at de henvender seg til Høyre-lederen om dette.

– Hadde møte med embetsverket

E24 har også stilt spørsmål til Solberg om Finnes’ aksjehandler i årene hun var statsminister. Solberg har ikke svart, men de har fått svar fra Solbergs rådgiver og pressesjef i Høyre, Cato Husabø Fossen.

– Da Erna tiltrådte som statsminister i 2013, hadde Sindre Finnes et eget møte med embetsverket på Statsministerens kontor hvor han fikk orienteringer om dette. Formålet var blant annet at kontoret skulle kunne bistå med vurderinger av Erna Solbergs habilitet.

Ifølge Husabø Hossen orienterte Finnes embetsverket på Statsministerens kontor om hvilke aksjer han eide både ved Solbergs tiltredelse i 2013 og senere.

Han påpeker også på at Solberg i sin tid som statsminister meldte seg inhabil i flere ulike saker.

– Vi er ikke kjent med noen saker hvor hun var inhabil på grunn av Sindre Finnes' aksjeeierskap, sier pressesjefen.

Flere habilitetssaker

Tidligere i sommer måtte Ola Borten Moe (Sp) gå av som statsråd da det ble kjent at han har vært inhabil og kjøpt aksjer. I tillegg har Anette Trettebergstuen (Ap) måttet trekke seg som kulturminister på grunn av inhabilitet da hun utnevnte venner til flere styreverv.

Onsdag kunngjorde utenriksminister Anniken Huitfeldt at hun har vært inhabil uten å vite om det på grunnlag av mannens aksjehandel.

Det har også kommet fram at Tonje Brenna (Ap) var inhabil ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet.

Både Brenna og Huitfeldt har fått lov til å fortsette i regjeringen.

– Må komme til bunns

Rødts medlem av kontrollkomiteen, Seher Aydar, skriver i en epost til NTB at summen av alle sakene forsterker behovet for å gjenreise tilliten, og at Stortinget nå må ta styringen.

– Bunken over saker på kontrollkomiteens bord blir nå større. Vi må komme til bunns i spørsmålene om habilitet og aksjehandel, også i denne saken, sier Aydar.