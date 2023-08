– Jeg har ikke noe vennskapsforhold til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) eller er i hennes omgangskrets. Jeg har imidlertid tidligere samarbeidet med Huitfeldt ved flere anledninger i den fireårsperioden jeg var statssekretær i Justisdepartementet (2009–2013) og hun hadde ulike statsrådsposter, skriver Lønseth i en uttalelse om Huitfeldt-saken.

Han erklærte seg onsdag inhabil i tilfelle saken skulle komme på Økokrims bord. Økokrim har så langt ikke funnet grunnlag for å åpne etterforskning. Men skulle det framkomme informasjon som tilsier behov for å gjøre undersøkelser eller starte etterforskning, vil saken bli håndtert av assisterende sjef for Økokrim, Inge Svae-Grotli.

Mannen kjøpte våpenaksjer

Onsdag ble det kjent at han har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i rundt 40 selskaper fra Huitfeldt ble utnevnt til utenriksminister. Blant selskapene er Kongsberg Gruppen, flyselskapet Norwegian og flere lakseselskaper.

Huitfeldt framholder med styrke at hun ikke var klar over ektemannens aksjehandler og at hun uansett ikke har gitt ham ulovlig innsideinformasjon. Huitfeldt selv har konkludert med at handlene gjør henne inhabil i saker hvor de aktuelle selskapene er involvert.

Samarbeidet tett

Pål Lønseth hadde tett samarbeid med Anniken Huitfeldt både under og etter sin periode som statssekretær i Justisdepartementet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Lønseth påpeker at han i perioden han var statssekretær fra 2009 til 2013 en rekke ganger var i kontakt med Huitfeldt i hennes egenskap som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet. Da knyttet til håndtering og utforming av regjeringens justis- og innvandringspolitikk.

– Vi samarbeidet også tett da jeg ledet Arbeiderpartiets arbeid med nye varslingsregler i 2018. Jeg har kommet til at dette samlet sett kan svekke allmennhetens tillit til at jeg kan vurdere forholdene som har fremkommet i mediene på en uhildet måte, skriver Lønseth.

Det er for tidlig å slå fast om Huitfeldt fortjener Stortingets tillit, mener regjeringens budsjettpartner SV.

– Vi vil avvente behandlingen i kontrollkomiteen før vi tar stilling til det. I mellomtiden har vi ingen grunn til å betvile hennes forklaring, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

Han legger til at Huitfeldt bør kalles inn til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og at det kartlegges om utenriksministeren har gitt ektemannen informasjon som kan ha påvirket hans investeringsbeslutninger.

Mener Økokrim bør etterforske

Nestleder Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet mener at Økokrim bør etterforske Huitfeldt-saken, melder TV 2.

– Etter vår oppfatning mener vi det burde blitt åpnet etterforskning, sier han til kanalen.

Økokrim opplyste onsdag at de mener det ikke er grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel etter at ektemannen til Anniken Huitfeldt har handlet aksjer mens hun var utenriksminister.

– Slik saken er opplyst i mediene, omhandler informasjonen spørsmål om feil knyttet til utenriksministerens habilitet i saker som det ikke er grunn for Økokrim å kommentere, skrev assisterende Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli i en pressemelding.