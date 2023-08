Huitfeldts ektemann med flere problematiske aksjekjøp

Gjennom investeringsselskapet sitt Flemo AS har Huitfeldts ektemann, Ola Flem, foretatt mer enn 100 transaksjoner i aksjer siden kona ble utenriksminister i oktober for to år siden.

På grunn av Huitfeldts stilling som statsråd blir hun inhabil i saker som angår selskaper som ektemannen har investert i. Det innrømmet hun overfor VG onsdag.

Flem har blant annet handlet aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen og børsnoterte lakseselskaper som Mowi, Grieg Seafood og Lerøy Seafood, viser listen over transaksjonene.

Disse er blant selskapene som er påvirket av politiske vedtak i regjeringen. Transaksjonene i lakseselskapene ble gjort både før og etter at regjeringen 28. september i fjor kom med forslag om grunnrenteskatten, skriver Finansavisen.

Flem har handlet aksjer i Vår Energi, som har virksomhet på fire olje- og gassfelt, tildelt av den norske regjeringen, påpeker avisen. Han har også handlet med Yara og Aker Solutions, der staten er stor eier i begge selskaper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Huitfeldt sier at hun ble klar over omfanget av ektemannens investeringer etter de andre habilitetssakene i Støre-regjeringen denne sommeren. Hun varslet departementet, og lovavdelingen vurderte at hennes inhabilitet ikke kan ha virket inn hvis hun faktisk ikke var kjent med ektemannens interesser i bestemte selskaper.

Økokrim mener at det ikke er grunnlag for å vurdere om saken er knyttet til innsidehandel.