VG skriver at Huitfeldts ektemann har kjøpt aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen og i børsnoterte lakseselskaper.

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sier Huitfeldt.

Huitfeldt har kalt inn til pressemøte om saken klokka 14.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har trukket seg på grunn av habilitetsbrudd. Kunnskapsminister Tonje Brenna har beklaget habilitetsbrudd, men fortsatte i regjering.

Habilitetssakene er blitt tema for en granskning i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Støre: Har tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han har tillit til Huitfeldt som statsråd.

– Anniken har beklaget feilen hun har gjort. Basert på opplysningene som har kommet fram, har jeg tillit til Anniken som statsråd, sier Støre.

Huitfeldt sier selv at ektemannens aksjehandel ble kjent for henne i sommer, etter at Borten Moe gikk av. Hun sier at hun da forsto at aksjehandelen har hatt et mye større omfang enn hun var klar over.

På spørsmål fra VG om hun kan fortsette som utenriksminister, sier Huitfeldt at det er opp til statsministeren å vurdere.

Reagerer på ny habilitetssak: – Alvorlig

Den nye habilitetssaken i regjeringen er alvorlig, sier lederen av kontrollkomiteen på Stortinget. Han varsler at kontrollsaken mot regjeringen må utvides.

Høyres Peter Frølich (H) sier at han ble oppringt av Anniken Huitfeldt og informert før VG skrev at hun kan ha brutt habilitetsreglene i forbindelse med ektemannens aksjekjøp.

– Disse nye habilitetsbruddene er alvorlige, og kommer i rekken av tidligere alvorlige habilitetsbrudd. Kontrollkomiteen har allerede mye på bordet med sakene knyttet til Borten Moe, Brenna og Trettebergstuen. Fra Høyres side er det likevel helt klart at Stortingets kontrollsak nå må utvides, sier Frølich.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har åpnet kontrollsak mot regjeringens håndtering av habilitetssaker etter tre regelbrudd som er avslørt i sommer.

– Huitfeldts habilitetsbrudd er alvorlig for tilliten til politiske beslutninger. Regjeringens håndbok er ikke fulgt. Høyre vil ta initiativ til at Huitfeldt møter på den kommende høringen i kontrollkomiteen, sier Frølich.

Frp-Limi: Statsministeren har et alvorlig problem

Habilitetssaken til Anniken Huitfeldt bekrefter at statsrådene verken forstår reglene for habilitet eller for aksjekjøp, mener Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

– Habilitet er ikke denne regjeringens sterke side, framholder Limi overfor VG.

Han er sterkt kritisk til at også utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har gjort feil knyttet til habilitetsreglene.

– Det er åpenbart at statsministeren har et alvorlig problem i egne rekker og ikke har kontroll. Jeg vil si at det avtegner seg en ukultur gjennom alle sakene som er rullet opp i løpet av kort tid, sier han.

Melby: Tyder på at Støre ikke gjør jobben sin godt nok

Venstre-leder Guri Melby mener den siste habilitetssaken i regjeringen tyder på at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke klarer å gjøre jobben sin godt nok.

– Vi har hatt altfor mange saker med statsråder som ikke har fulgt regelverket. Det mener jeg tyder på at statsministeren ikke klarer å gjøre jobben sin godt nok, og det er ganske alvorlig med tanke på å opprettholde tilliten til demokratiet vårt, sier Venstre-lederen til VG.

Guri Melby mener saken er alvorlig og sier regjeringen må rydde opp.

– Kontrollkomiteen på stortinget sitter nå å behandler en lang rekke slike saker, og det vil være naturlig å se på denne saken i sammenheng med andre saker som omhandler samme tematikk, fortsetter hun.

Rødt: Kontrollkomiteen må komme til bunns

Kontrollkomiteen må komme til bunns i spørsmålene om habilitet, mener Rødt, som mener habilitetssakene undergraver demokratiet.

– Nå kommer det saker på løpende bånd som viser at det er en politikerklasse med privilegerte toppolitikere og familier både på høyresiden og i denne regjeringen, som opptrer på måter som undergraver demokratiet, sier Seher Aydar (R), som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Onsdag ble det kjent at også utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) erkjenner å ha brutt habilitetsreglene, fordi ektemannen har handlet aksjer i Kongsberg Gruppen og lakseselskaper.

– Det er åpenbart at kontrollkomiteen må gå inn i saken og komme til bunns i spørsmålene om habilitet, aksjehandel og utnevnelser. Vi må gjenreise tilliten til demokratiet, og da må Stortinget, de folkevalgte, ta styringa. Jeg tror hele Norge forventer det av oss, sier Aydar.