– Vi har fått gjort mye på klimasiden med Ap og SV, men for oss er klimahandling det viktigste. Hvis vi kan gjøre mer for det med Høyre, bør vi avgjort gjøre det, sier Jens Ulltveit-Moe til Aftenposten.

Investoren påpeker at det går mot et politisk skifte i hovedstaden, og at MDG er blokkuavhengig. I avisens siste måling ble det et klart borgerlig flertall i Oslo. Høyre, Venstre, Frp og KrF fikk til sammen 32 av 59 mandater.

MDG-toppen sier det er viktig å forhindre at Frp eller Industri- og næringspartiet får innflytelse i Oslo. Han mener dessuten at dersom MDG forholder seg lojale til et vraket rødgrønt prosjekt, strider det med partiets grunnlag som et blokkuavhengig parti.

Sirin Stav, MDGs førstekandidat i Oslo, skriver til Aftenposten at partiets plan A, B og C i Oslo er å fortsette samarbeidet med Ap og SV.