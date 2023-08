Høyre faller med 7,6 prosentpoeng til 12,3 prosent fra Nordlys' julimåling og blir forbigått av Frp og SV, skriver avisa.

Det ville vært det dårligste valgresultatet for Høyre i Nord-Norges største by siden 2007. Også Ap faller med 4,4 prosentpoeng til 24,7 prosent på målingen, men er fortsatt byens største parti.

De to største vinnerne på meningsmålingen er SV, som går fram 4,2 prosentpoeng til 14,5 prosent, og Industri- og næringspartiet, som går fram 4,1 prosentpoeng til 5,5 prosents oppslutning. Også MDG og Rødt gjør det godt.

Det er rødgrønt flertall på meningsmålingen. Om målingen var et valgresultat, ville den bety at Gunnar Wilhelmsen (Ap) fortsetter som ordfører. Han er også den klart mest populære ordførerkandidaten, og hele 37,7 prosent vil at han skal fortsette.

Meningsmålingen er tatt opp av InFact for Nordlys. De har spurt 1080 innbyggere i Tromsø, og målingen er tatt opp 28. august. Endringer er beregnet mot målingen i juli, og feilmarginene ligger mellom 0,5 og 2,6 prosentpoeng.

Partienes oppslutning er som følger: Ap 24,7 (-4,4), Frp 16,6 (0,7), SV 14,5 (4,2), H 12,3 (-7,6), Rødt 7 (1,4), MDG 5,9 (2), INP 5,5 (4,1), Sp 3 (-0,8), V 2,8 (-0,1), Andre 5,2 (-0,3).