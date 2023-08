– Kan dere love at fødende damer aldri skal bli sendt hjem igjen på grunn av manglende kapasitet på sykehusene? spurte Renate i en forhåndsinnspilt video som ble vist under NRKs folkemøte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg (H) i Tromsø mandag kveld.

Hun fortalte sin historie om å bli sendt hjem fra sykehus i sommer, etter å ha vært innlagt med svangerskapsforgiftning. Hendelsen skjedde ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

– Fødselen ble forsøkt satt i gang over flere dager, fram til sykehuset ikke hadde kapasitet til å fortsette, fortalte hun.

Hun sa at de ble sendt hjem på permisjon, med lovnad om å få komme tilbake dagen etter. Men det skjedde ikke.

– Da vi endelig fikk komme tilbake igjen, to dager etter at vi var blitt sendt hjem, var det for sent for vår lille gutt. Hjertet hans hadde sluttet å slå i magen etter 41 uker og fire dager. Han heter Erik, han er verdens fineste lille gutt, sa Renate

Tydelig beveget

Høyre-leder Erna Solberg fikk oppgaven med å svare henne først. Hun var tydelig beveget.

– Det er utrolig sterkt å høre, sa Solberg, som kjempet mot tårene.

– Jeg tror vi alle skjønner det dramaet dette er. Så er det sånn i det store bildet, at føden i Norge er veldig bra. Vi har lav dødelighet, lavere enn de fleste andre land i verden.

Hun konstaterte at her er det åpenbart noe som har gått grunnleggende galt, og pekte blant annet på personellmangel.

– Vi må å sørge for at vi har nok sykepleiere og jordmødre til stede, sa Solberg.

Sykehuset beklager

Overfor NRK omtaler administrerende direktør Anita Schumacher ved UNN saken som en tragisk hendelse, først og fremst for Renate og familien.

– Den har også gjort sterkt inntrykk på ansatte ved fødeavdelingen og øvrige involverte ved UNN, sier direktøren.

Hun fortalte at sykehuset har beklaget det som har skjedd overfor familien.

I tillegg til at saken er sendt til Statsforvalteren, går UNN internt gjennom hendelsen i detalj for å avdekke om det er gjort noe galt, eller om noe kunne vært håndtert annerledes.

Støre: – Dypt tragisk

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) måtte også svare for seg. Han ble også spurt om han kunne gi noen garanti for at dette ikke skal skje igjen.

– Jeg er like preget som alle som har hørt dette. Det er utrolig sterkt, sa Støre.

Han sa at regjeringens mål er at slike ting ikke skal kunne skje.

– Det skal være trygt å føde i Norge. Vi lever i et langstrakt land. Noen lever nær sykehus, andre lenger unna. Det skal være trygghet i det. Det er det absolute mål, sa Støre.

Han påpekte i likhet med Solberg at mye er bra med fødetilbudet i Norge sammenlignet med andre land.