Samferdselsdepartementet vil ha ny vurdering av nye fjerntog

– Vi har nå bedt Norske tog og Jernbanedirektoratet om å vurdere hvilke tilpasninger det er mulig å gjøre på fjerntogene det er inngått kontrakt om å kjøpe, sier statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet til TV 2.

Ifølge kanalen skal både Norges Handikapforbund (NHF) og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) involveres i arbeidet.

– Vi jubler nok ikke helt ennå, men vi er glade for at det tas en ny vurdering, sier FFO-leder Lilly Ann Elvestad.

Arbeidet som skal gjennomføres, innebærer blant annet å vurdere eventuelle konsekvenser tiltak vil ha for kostnader, leveransetidspunkt og andre brukergrupper.

Norske tog tildelte i februar den sveitsiske togprodusenten Stadler en kontrakt på 8 milliarder kroner for kjøp av 17 nye fjerntog. Men innkjøpet har blitt møtt med sterke reaksjoner etter at det ble kjent at togene ikke er universelt utformet. Rullestolbrukere er avhengige av assistanse og må løftes om bord ved hjelp av heis.