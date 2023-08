Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger tror helse og skole blie viktige saker i innspurten av valgkampen.

– Dette er saker som angår mange og som det er mer poltikk i, for å si det sånn, enn det har være på en stund. Disse sakene er også sentrale i kommunene som jo har ansvaret for skole og eldreomsorg, sier han til ABC Nyheter.

Tuastad trekker også fram saker knyttet til vindkraft og miljø.

Økonomi

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen mener økonomi blir den viktigste saken ved årets valg.

Økte renter, høye strømpriser, inflasjon og dyrtid har preget nyhetsbildet det siste året. Dyrtiden har også gjort at nesten to av ti husholdninger nå har økonomiske utfordringer, ifølge en rapport fra Sifo, skriver NTB.

– Miljø og klima, helse og eldre, og skole tror jeg også blir blant de viktigste sakene, sier Marthinsen.

Færre vektlegger klima

Økonomi og arbeidsliv, ikke klima, er den viktigste saken for velgere under 30 år, ifølge en ny undersøkelse, gjennomført av Norstat for Aftenposten. I undersøkelsen er deltakerne blitt spurt om hvilke to saker som er viktigst for dem.

Ved valget for to år siden svarte 25 prosent av alle spurte at klima og miljø var en av de to viktigste sakene. Nå har andelen falt til 18 prosent, og teamet er nummer seks på lista blant velgere generelt. På topp ligger helse (23 prosent) og skatter og avgifter (22 prosent).

Blant velgere under 30 år svarte 40 prosent for to år siden at klima og miljø var blant de to viktigste sakene. Andelen har nå falt til 22 prosent, noe som plasserer tematikken som nummer tre. Økonomi og arbeidsliv tar topplasseringen, med 31 prosent. Som nummer to kommer helse, med 26 prosent.

Kommunevalget avholdes 11. september.