Borgerlig flertall i ny Oslo-måling

Det ligger an til et jevnt valg i Oslo, men på Opinions siste Oslo-måling for Dagsavisen , FriFagbevegelse og Fagbladet får de borgerlige partiene flertall i byrådet.

Høyre, Venstre, Frp og KrF får til sammen 31 av 59 mandater.

På målingen får Høyre 35,7 prosents oppslutning, som er opp hele 10,3 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet i 2019. Av andre større endringer går Ap og MDG tilbake henholdsvis 3,6 og 6,1 prosentpoeng.

Hele målingen ser slik ut: Høyre 35,7 (+10.3), Ap 16,4 (-3,6), MDG 9,2 (-6,1), SV 11 (+1,9), Rødt 7,4 (+0,2), Fp 1,1 (-4,7), Venstre 7,3 (+1,5), Frp 6,7 (+1,4), Sp 1,5 (-0,7), Krf 1,4 (-0,3), Andre 2,3 (+0,1).

Dersom denne målingen hadde blitt valgresultatet, ville det gitt følgende mandatfordeling i bystyret: H (22), Ap (10), SV (7), MDG (6), R (4), V (4), Frp (4), Sp (1), KrF (1), Fp (0), andre (0).

600 personer er spurt i undersøkelsen som er gjennomført 21. til 23. august.