– Hvis dette resultatet holder helt inn, vil vi være veldig godt fornøyd, sier Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer til Bergens Tidende , som samarbeider om målingen med VG.

Partiet får en oppslutning 32 prosent, noe som er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra BTs forrige måling. Fra VGs forrige måling i juni går partiet derimot ned 6,7 prosentpoeng.

Overfor VG utdyper Meyer:

– Vi går opp 12 prosent fra valget i 2019. Hvis dette holder helt inn, er dette en fantastisk måling, sier hun.

Om valgresultat blir slik, hadde Meyer trengt mandatene til enten Senterpartiet, Bergenslisten eller Industri- og næringspartiet (INP) for å sikre et borgerlig flertall, skriver BT.

Valgekspert Johan Giertsen kaller målingen dramatisk for dem som ønsker stabile styringsforhold i bystyret.

– Ingen naturlig koalisjon har flertall. Det er en drømmemåling for Sp, INP og Bergenslisten. Med et slikt valgresultat vil ett av disse partiene få betydning for dannelsen av byråd, sier Giertsen.

Resultatene av kommunemålingen i sin helhet. Partienes oppslutning sammenlignet BTs forrige måling i august:

R 5,7 (- 0,1), SV 12,5 (+ 2,8), Ap 17,5 (+ 1,3), Sp 2,7, (+ 0,3), MDG 5,2 (- 1,6), V 5,8 (- 0,4), KrF 3,6 (- 0,6), H 32,0 (- 0,8), Frp 7,7 (- 2,5), FNB 0,5 (+ 0,2), B 2,5 (+0,8), INP 2,5 (+0,1), Andre 1,8.

Målinger er basert på 800 telefonintervjuer utført 21.–23. august 2023 og er gjennomført av Respons Analyse. Feilmarginene varierer mellom 2 og 3,5 prosentpoeng.