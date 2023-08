Nyhetsbyrået NTB stevner Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde for retten, og krever erstatning for «krenkelse av opphavsrett».

Til Journalisten opplyser advokat Jon Wessel-Aas, som representerer NTB, at kravet gjelder billedbruk i et Facebook-innlegg.

– Kravet gjelder et innlegg der Tybring-Gjedde brukte et bilde av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande, sier Wessel-Aas til Journalisten.

Tybring-Gjedde hevder overfor Journalisten at det ikke blir en sak, og at den vil bli avsluttet, men til Avisa Oslo sier han at han vil betale det opprinnelige kravet.

Joakim Nilsson, fungerende leder for NTB Visuell, sier det er en prinsippsak.

– Det er ikke noe vi ønsker, og vi har forsøkt å unngå det over tid, men nå velger vi å prøve saken rettslig. Det blir første gang vi gjør det sånn, sier Nilsson til Journalisten.

Inntil videre er saken berammet for Oslo tingrett 5. oktober.