Debatten, som sendes på Fox News, er den første for dem som ønsker å stille i presidentvalget i november 2024 som Republikanernes representant.

For å bli invitert med, må kandidatene ha fått minst 1 prosent oppslutning i tre eller flere godkjente meningsmålinger mellom 1. juli og 21. august. De må også ha minst 40.000 økonomiske bidragsytere, nærmere bestemt minst 200 givere i hver av 20 eller flere delstater.

De som kommer til debatten i Milwaukee onsdag kveld, er Ron DeSantis, Tim Scott, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Chris Christie, Doug Burgum, Asa Hutchinson og Trumps visepresident Mike Pence. Av disse er det Florida-guvernør som gjør det best på målingene, men han ligger likevel langt bak Trump.

Selv om Trump er mer enn kvalifisert, velger han altså å stå over.

– Velgerne vet hvem jeg er og hvor vellykket jeg var som president. Jeg vil derfor ikke delta i debattene, skrev han på Truth Social i helgen. Om det betyr at han ikke vil stille i noen debatter eller bare de som er planlagt hittil, er ikke kjent.

Francis Suarez, Perry Johnson og Larry Elder har fått beskjed om at de ikke er kvalifisert, noe de selv er uenige i. Sistnevnte sier han vil saksøke partiet etter at han ble nektet deltakelse. Will Hurd får heller ikke stille. Han har flere ganger sagt at han ikke vil forplikte seg til å støtte den kandidaten som vinner nominasjonen, noe som betyr at han ikke får være med i debatten, selv om han skulle oppfylle de øvrige kravene.

Dette er republikanerne som stiller til debatt onsdag og som vil utfordre Donald Trump:

Ron DeSantis (44), Florida

Advokat, tidligere marineoffiser og Florida-guvernør som omtales som en stigende stjerne for den harde høyresiden i USA. Han vant guvernørsetet i Florida med liten margin i 2018 etter støtte fra Trump. Siden den gang har DeSantis tatt forsiktig avstand fra den tidligere presidenten. Han har markert seg med sine høyreorienterte meninger om utdanning, innvandring og LHBT-spørsmål og er for tiden i en større rettstvist med Disney.

Mike Pence (64), Indiana

Etter flere år med urokkelig lojalitet til Trump endret hans tidligere visepresident Mike Pence tonen etter kongresstormingen i 2021. Den tidligere Indiana-guvernøren er svært religiøs og en sterk motstander av abort. Splittelsen mellom ham og hans tidligere sjef kan imidlertid by på utfordringer da enkelte Trump-tilhengere fortsatt mener Pence er en «forræder» fordi han nektet å sette valgresultatene til side i 2020.

Nikki Haley (51), South Carolina

Tidligere FN-ambassadør og guvernør i South Carolina. Hun er den eneste kvinnen som stiller som presidentkandidat for republikanerne. Haley har rettet kritikk mot Trump for hans påstander om at valget i 2020 ble stjålet fra ham tross manglende bevis. Hun var South Carolinas første kvinnelige guvernør og USAs andre indisk-amerikanske guvernør.

Tim Scott (57), South Carolina

Senatoren fra South Carolina drømmer om å bli republikanernes første svarte president. Han har fokusert mye av sine kampanjeressurser på delstatene som holder de første primærvalgene, delstater med et stort antall hvite velgere.

Vivek Ramaswamy (38), Ohio

Gründer som har tjent en formue på bioteknologi og kaller miljøaktivisme for en «religiøs kult». Nyter for tiden en overraskende vekst i de republikanske primærvalgene. Ramaswamy er en fullstendig politisk nybegynner, tenker på seg selv som en ny Trump og håper at provoserende og skarp retorikk skal drive ham hele veien til Det hvite hus.

Chris Christie (60), New Jersey

Tidligere New Jersey-guvernør som har turt å kritisere Trump. Fremstiller ekspresidenten som selvsentrert og uærlig. Christie var også presidentkandidat for republikanerne i 2016, men måtte gi seg og valgte den gang å støtte Trumps-kandidatur.

Asa Hutchinson (72), Arkansas

Den tidligere Arkansas-guvernøren er en av få republikanere som åpent fordømmer Trump for de mange tiltalene som venter ham. Likevel sliter kampanjen hans med å få gjennomslag.

Doug Burgum (67), Noth Dakota

Guvernøren fra North Dakota er relativt ukjent for allmennheten, men klarte likevel å kapre seg en debattplass. Han klarte akkurat å nå terskelen om 40.000 givere, som er kravet for å delta.