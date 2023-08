Det østerrikske nyhetsbyrået APA melder at rettssaken mot 36-åringen starter 18. oktober. Om han blir dømt, risikerer han tre års fengsel.

Det dreier seg om Kurz' forklaring for en parlamentarisk granskningskomité i juni 2020, skriver Der Spiegel.

Granskingen gjaldt mistanker om korrupsjon i den daværende statsministerens konservative parti ÖVP og det ytterliggående høyrepartiet FPÖ. De to partiene satt i regjering sammen fra slutten av 2017 til mai 2019.

Bakteppet er et hemmelig videoopptak som ble gjort av FPÖs tidligere leder Heinz-Christian Strache på den spanske øya Ibiza der han snakket om hemmelige politiske donasjoner fra store østerrikske selskaper. Kurz og hans tidligere stabssjef Bernhard Bonelli anklages for å ha løyet til parlamentskomiteen som gransket saken.

Eksstatsministeren avviste anklagene før tiltalen ble lagt fram.

– Vi ser fram til å endelig få sannheten fram i lyset og vise at anklagene er grunnløse, skriver han på X/Twitter.

Kurz gikk av som statsminister i 2021 etter at han og støttespillerne ble anklaget for å ha brukt statlige midler for å få laget positive meningsmålinger.