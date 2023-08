Belarus-president Aleksandr Lukasjenko sier han ikke føler noe press for å bli med i krigen. Han hevder han tror Russland har nådd målene sine.

– Å involvere Belarus, hva vil det gi? Ingenting? sier Lukasjenko i et intervju publisert på nett torsdag.

Les mer om Ukraina-krigen her!

Se video: – Det må i bevise for Putin

Presidenten sier han tror Russland allerede har oppnådd sine mål i det Moskva kaller en «militær spesialoperasjon» i Ukraina.

Han mener de to partene nå bør sette seg rundt forhandlingsbordet og diskutere alle disputter, inkludert framtida til Krim og andre territorier Moskva hevder de har krav på. Han legger også til at Russland aldri kommer til å gi avkall på Krim.

Lukasjenko hevder også at Belarus fram til for noen måneder siden hadde direkte kontakt med Ukraina , men at president Volodymyr Zelenskyj satte en stopper for dette.