– Jeg ser at det fins alternative samarbeidsformer i regjering. Om det om noen år kan være muligheter for å samarbeide med Høyre, da mener jeg vi bør ha det som åpning, sa Thomas Iver Hallem under en debatt i Arendal onsdag.

Han har tidligere åpnet for å samarbeide med Høyre i Trøndelag etter valget. Nå samarbeider Senterpartiet med Ap, SV og KrF i fylkespolitikken.

– I dag opplever jeg at det er for stor avstand mellom partiene nasjonalt for et samarbeid. Høyre i Trøndelag er en moderat utgave av Høyre som jeg godt kan samarbeid med under visse premisser gitt av oss, utdyper Hallem overfor NTB.

Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim ser på et nasjonalt samarbeid med Høyre som uaktuelt.

– Jeg er fornøyd med vårt gode samarbeid med Arbeiderpartiet, sier hun til NTB.