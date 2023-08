I en melding i sosiale medier onsdag skriver Esben Lunde Larsen at han er homofil, Det skjer i forbindelse med Pride-uken i København.

Ifølge Avisen Danmark har den tidligere Venstre-politikeren aldri tidligere sagt offentlig at han er homofil.

– Ettersom jeg selv er homofil, vil jeg selvfølgelig understreke betydningen av å ha frihet til å være den du er og frihet til å elske den du vil, skriver han i innlegget.

Esben Lunde Larsen var minister i to omganger mellom 2015 og 2018. Han er også ordinert som prest, og da Folketinget i 2012 stemte ja til at homofile kunne vies på lik linje med heterofile, uttalte han at han selv aldri ville ha viet et homofilt par, og at han anså ekteskapet for kun å være mellom mann og kvinne.