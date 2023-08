Ny sterk kommunemåling for Høyre

Meningsmålingen som er tatt opp for Fri Fagbevegelse , Dagsavisen og Fagbladet, viser Høyre på 26 prosent, fram 5,6 prosentpoeng fra valget i 2019. Målingen viser at SV på 8,4 prosent (fram 2,3) og Rødt på 6,1 prosent (også fram 2,3) også ligger an til å bli valgvinnere.

Samtidig ligger Arbeiderpartiet og Senterpartiet dårlig an, med henholdsvis 18,4 og 8,8 prosents oppslutning. Mens Senterpartiet gjorde et uvanlig godt kommunestyrevalg i 2019 og fortsatt ligger på et «normalnivå» historisk, er dette svært dårlige nyheter for Arbeiderpartiet.

Andre partier, som blant annet inkluderer Industri- og næringspartiet samt landets utallige lokale lister, lander helt oppe på 8,3 prosent. Det er en liten framgang fra 2019-valget.

Resultatene av kommunemålingen i sin helhet. Partienes oppslutning sammenlignet med kommunevalget i 2019:

H 26 (5,6), Ap 18,4 (-6,4), Frp 9,2 (1), Sp 8,8 (-5,6), SV 8,4 (2,3), Andre 8,3 (0,4), Rødt 6,1 (2,3), MDG 5,8 (-1), V 4,9 (1), KrF 4,1 (0,1).

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i perioden 8.–15. august 2023. 1001 personer er blitt intervjuet per telefon, og feilmarginene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

Opinion har også gjennomført en stortingsmåling for de tre mediene. Her går H og KrF mest tilbake sammenlignet med målingen i juni, mens SV går kraftig fram.