Ny måling: Dødt løp mellom høyre- og venstresiden i Oslo

På den nye målingen Respons Analyse har laget for VG er stillingen 30–29 i favør de rødgrønne.

SV får det siste mandatet i målingen. Men hvis partiet får rundt 80 færre stemmer, stikker Høyre av med dette mandatet, og da blir det borgerlig flertall i Oslo.

– Dette viser at det er dødt løp i Oslo. Hvis folk vil at den positive utviklingen i Oslo skal fortsette må de stemme Oslo Arbeiderparti, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

Høyre er med sine 32,6 prosent nesten dobbelt så stort som Ap (16,6 prosent) på målingen, til tross for at de har falt mest av alle partiene siden junimålingen. Med et fall på 0,5 prosentpoeng fra forrige måling, gjør Ap på sin side den dårligste målingen Respons Analyse har laget for VG for Oslo.

Dagens byråd er også avhengig av Sps ene mandat for å få flertall.

Morten Georg Edvardsen, Sps førstekandidat i Oslo, sier at de vil snakke med alle dersom de kommer på vippen, og at de ikke har noen bindinger til verken Ap eller Høyre.

Partienes oppslutning på målingen (endring fra juni i parentes):

Høyre 32,6 (-3,4), Ap 16,6 (-0,5), SV 14,2 (-0,5), V 10,6 (+2,7), MDG 9,5 (+0,8), R 6,3 (-0,4), Frp 5,4 (+1,8), Sp 1,6 (-0,1), KrF 1,5 (-0,3)

Målingen er gjort blant 801 respondenter mellom 10. og 15. august. Feilmarginen er på mellom 2 og 3,5 prosentpoeng.