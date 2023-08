Raymond Johansen om dårlige målinger i Oslo: – En løypemelding

– Jeg er helt sikker på at vi skal greie dette, sa Johansen da han møtte byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) til debatt i Arendal onsdag.

Ett av temaene var meningsmålingene. I den siste Oslo-målingen, gjort av Norstat for Aftenposten denne uken, får Arbeiderpartiet kun 15,2 prosent oppslutning.

– Da er ikke situasjonen den at da gir vi opp. Nei, dette er en løypemelding. Det kommer til å bli tett, sier Johansen.

Han vedgår at løypemeldingen var dårlig denne gangen. Men har likevel troen.

– Jeg er full av optimisme på vegne av de resultatene vi har etter åtte år, og de planene vi har for de neste fire årene, sier han.

Flere hundre personer hadde møtt opp i solen i Arendal for å høre de to politiske rivalene barke sammen. Høyres Eirik Lae Solberg kan smile over 36,2 prosent på den siste målingen.

– Jeg tror at folk ønsker seg en forandring. Jeg opplever at familieøkonomien er vanskelig, at det er vanskelig å skaffe seg en bolig i Oslo. Vi opplever at det er mange utfordringer. Jeg tror det er politikken som er grunnen til at vi ligger godt an, sier Solberg.

Han understreker også at det kun er snakk om en løypemelding.

– Dette er en løypemelding. Det er bare en meningsmåling som teller, og det er den som er 11. september.