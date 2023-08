Under en debatt mellom lederne i tre etterretningstjenestene i PST, E-tjenesten og NSM under Arendalsuka onsdag, opplyste PST-sjef Beate Gangås at de vil starte et samarbeid med lokalt politi for å sikre lokaldemokratiet i større grad enn tidligere.

Gangås viste til tre rapporter som over år alle viser en økende tendens til at det er belastende å drive lokalpolitikk, Mange politikere som blir utsatt for trusler og hets velger å slutte med politikk og trekker seg ut, også lokalt.

– Dette er ikke bra for demokratiet. Vi må rett og slett føre straffesaker på dette, sier Gangås.

Å beskytte demokratiet i Norge er en av de sentrale oppgavene til Politiets sikkerhetstjeneste, men beskyttelse av lokalpolitikere er ikke blant arbeidsoppgavene.

PST-sjefen sier politikere må tåle harde debatter og ordskifter, men at det er en overgang når det dreier seg om trusler mot enkeltpersoner.

– Hva er det lokalt politi skal gjøre for å beskytte sine lokalpolitikere. Vi trenger rettspraksis på dette, sier Gangås.