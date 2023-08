Malaysias tidligere statsminister frikjent i korrupsjonssak

75-åringen sto tiltalt for maktmisbruk og for å ha tatt imot over 230 millioner ringgit (drøyt 500 millioner kroner) i bestikkelser til sitt parti Bersatu.

Hans forsvarer sier retten kom til at anklagene ikke holdt mål juridisk og manglet detaljer om hvordan lovbruddene skulle ba blitt begått. Det gjenstår tre tiltalepunkter i saken om hvitvasking, men advokaten er trygg på at også disse nå faller.

Yassin mener anklagene er politisk motiverte.

Aktoratet varsler at de vil anke frikjennelsen.