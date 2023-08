Rekordlav oppslutning for Ap i Oslo i ny måling

Det er det laveste Norstat har målt partiet til i Oslo for Aftenposten , og det laveste som finnes i Poll of polls oversikt over målinger tilbake til 2009. Ap faller 3,9 prosentpoeng fra forrige måling. Det er mer enn feilmarginen.

– Det begynner å haste for Arbeiderpartiet hvis de skal snu dette her, sier Mads Motrøen, senior prosjektleder i Norstat.

I målingen er det borgerlig flertall. SV går fram 2,1 poeng til en oppslutning på 12 prosent. MDG står på stedet hvil på 11,8, mens Rødt faller 0,1 poeng til 6,8.

Hele målingen (endring fra forrige måling i parantes): R: 6,8 (-0,1), SV 12 (+2,1), Ap 15,2 (-3,9), MDG 11,8, Sp 1,1 (+0,2), KrF 1,5 (+0,4), V 7,5 (+1,3), H 36,2 (-1,1), Frp 5,3 (+0,5), INP 1 (-0,5), Andre 1,5 (+1).

Målingen er utført mellom 8. og 13. august og 997 personer er spurt. Feilmarginen er på 3,1 prosentpoeng.