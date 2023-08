– Vi må få flere barn i Norge. Det må bli enklere og billigere å få barn tidligere, sier Kleveland til Vårt Land.

Hun utfordrer egen regjering til å vurdere kraftige grep for å øke fødselstallene, og ber om gratis barnehage og SFO fra og med barn nummer to. Barn opp til ni år skal omfattes av ordningen.

Kleveland foreslår også å øke rentefradraget på boliglån for hvert barn man får, og å kutte i bilavgifter for foreldre som trenger større bil for få plass til barn og barneseter.

Slik overbyr hun partifelle og familieminister Kjersti Toppe i Senterpartiet, som før sommeren lanserte mulige grep for å øke fødselstallene.

Toppe åpnet blant annet for skattelette for familier med mer enn to barn, å slette studiegjeld for de som får barn i studietiden, og å øke barnetrygden for barn mellom seks og 18 år, ifølge VG.