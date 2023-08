«Dersom det var folkeavstemning om norsk medlemskap i EU i morgen – ville du stemt ja eller nei?»

Dette er spørsmålet Opinion har stilt til 1000 norske menn og kvinner, og de svarer i større grad «ja» enn ved forrige korsvei.

Fakta om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon mot et landsrepresentativt befolkningsutvalg på 1000 personer.

Intervjuene er gjennomført i perioden 1. august - 7. august 2023.

Utvalget er vektet på kjønn, alder og landsdel.

Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet.

Signifikant økning i ja-siden

Meningsmålingen som er utført på vegne av Altinget og ABC Nyheter viser at 35 prosent av de spurte oppgir at de ville stemt ja til norsk EU-medlemskap. Dette er en signifikant økning for ja-siden, som har økt med fire prosentpoeng siden meningsmålingen utført i februar. Nei-siden er imidlertid stabil og legger på seg ett prosentpoeng til 54 prosent.

Selv om vet-ikke gruppen fortsatt er stor, har den krympet ned til 11 prosent siden 16 prosent ble målt i februar. Kvinner oppgir i større grad vet ikke, sammenlignet med menn (16 prosent mot 6 prosent).

Andelen som er for EU-medlemskap er høyest i Oslo og lavest i Nord-Norge. Det er ingen signifikante forskjeller mellom aldersgruppene i målingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Økning i alle partier

Selv for de EU-skeptiske velgerne i Senterpartiet viser tallene at flere nå er vennligere innstilt til EU, enn hva de var i februar. Økningen for ja-siden er fra ni prosent til 14 prosent. Partiet er likevel solid forankret i nei-siden med 77 prosent.

Venstre- og MDG-velgerne er mest positive til norsk EU-medlemskap. I Venstre har ja-siden økt fra 63 prosent til hele 80 prosent.

Høyre er det partiet hvor velgermassen er delt på midten, med 45 prosent ja og 46 prosent nei. Her har det også skjedd få bevegelser siden forrige måling, men nei-stemmene har økt noe, fra 43 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ja-siden blant Rødts velgere stiger fra 14 prosent til 25 prosent. Men partiet har fortsatt en klar nei-base på 66 prosent.

Ukraina og demokrati

– Samholdet EU har vist ovenfor Ukraina er nok den største forklaringsfaktoren, mener Martin Stubban i Opinion.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han viser videre til at EU er et demokratiseringsprosjekt, for eksempel ved at det stilles krav om at medlemslandene skal være demokratiske rettsstater.

– Kontrasten til Russland og deres styresett blir ekstra tydelig og minner oss på friheter vi ellers tar for gitt. I tillegg ble Norge innlemmet i EUs vaksineprogram under pandemien, og flere og flere ser nok at EU spiller en viktig rolle knyttet til å få ned europeiske klimagassutslipp, sier Stubban.

Han mener at det siste kommer til uttrykk ved at det er Venstre- og MDG-velgerne som er mest positive til norsk EU-medlemskap.

– Gledelig økning

Venstres Sveinung Rotevatn er glad for ja-økningen målingen viser, og sier til Altinget;

– Jeg synes det er veldig gledelig med økningen i støtte til norsk EU-medlemskap. I en urolig tid så tror jeg mange ser at den beste måten å ta Norge framover er sammen med naboene våre, mener Rotevatn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han tror at svarene på grønn omstilling, regulering av kunstig intelligens, og motstand mot Russland, alle er europeiske. Og at dette er noe folk, og ikke minst næringslivet, kjenner på kroppen.

– Solid overtak for nei-siden

Nei til EU-leder Einar Frogner, kommenter de nye tallene til Altinget slik:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Målingen bekrefter at det er et stort flertall som sier nei til norsk EU-medlemskap.

Frogner viser til en måling fra Sentios i april, som viste 51 prosent nei og 33 prosent ja. Sammenliknet med denne målingen har motstanden mot EU styrket seg enda mer.

– Vi tolker det solide overtaket for nei-siden slik at flertallet ser at verden er større enn EU. Medlemskap er ingen løsning for sikkerhet eller mot klima- og naturmangfoldkrise. Vi møter vår tids globale utfordringer gjennom andre former for internasjonalt samarbeid. Samtidig som vi sikrer folkestyre og suverenitet best utenfor EU, skriver Frogner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frogner mener at man i stedet for å diskutere et EU-medlemskap heller bør diskutere hvordan man skal unngå overstyring fra EU i EØS-avtalen.

– EØS-tilsynet ESA har nylig åpnet sak mot innleieforbudet i anleggsbransjen rundt Oslofjorden, et forbud som er et viktig tiltak mot sosial dumping. Det er også nødvendig å ta tilbake kontrollen over krafteksporten for å unngå de ekstreme strømprisene som slo inn i fjor høst, konstaterer Frogner.

Ny EU-debatt

Tallene som Altinget presenterer viser at tiden er moden for en ny, norsk EU-debatt, og den er Venstre klar for å ta, forteller Sveinung Rotevatn.

– Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina har EU-spørsmålet blitt langt mer sikkerhetspolitisk. Når Sverige og Finland blir med i NATO, blir Norge plutselig det eneste nordiske landet som ikke er medlem både av NATO og EU. Det er viktig at vi ikke sover i timen her, sier Rotevatn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han viser til at Venstre før sommeren foreslo at Norge bør inngå et forutsigbart og formalisert samarbeid med EU om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk, og at dette skal diskuteres i Stortinget til høsten.

– Brexit en gedigen fiasko

Leder i Europabevegelsen, Fredrik Mellem, kommenterer meningsmålingen slik:

– I mange år har den langsiktige trenden vært at ja-siden øker og at nei-siden krymper. Denne målingen bekrefter denne trenden.

Mellem mener det nå er åpenbart for de aller fleste at Brexit har vært en "gedigen fiasko". og at Storbritannia taper stort på skilsmissen med EU. Bønder, fiskere og vanlige lønnsmottakere er de som taper mest, mener Mellem.

– Krigen i Ukraina er nå en løpende påminnelse om at organisert og forpliktende samarbeid mellom små og mellomstore demokratiske land, ikke bare er noe positivt, men også noe tvingende nødvendig, avslutter Mellem.

Denne artikkelen er publisert i samarbeid med Altinget.no.