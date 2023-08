Melby håper på et valgresultat over 6,4 prosent

Melby holdt tale til partiets landsstyre søndag kveld. Med kraftig kritikk mot Arbeiderpartiet og Senterpartiets økonomiske politikk ville partilederen oppildne partiet før innspurten i valgkampen.

– For et år siden sa jeg at målsettingen min er å gjøre det beste lokalvalget for Venstre i moderne tid. Da må vi over 6,4 prosent, sa Melby.

Ambisiøse mål

Hun innrømmet at målet kan virke litt ambisiøst, men viste til at partiet har passert 8000 medlemmer og er i siget mot bedre resultater.

I målinger viderebrakt av Poll of polls de siste dagene får Venstre flere steder i overkant av 3 prosents oppslutning, men opp mot det dobbelte i storbyer som Bergen og Trondheim.

– Ifølge målingene ligger vi nå høyere enn på samme tidspunkt de siste valgene, fastholdt Guri Melby.

– Regjeringen går i feil retning

Melby unnlot ikke å nevne de betente habilitetssakene i regjeringen, med påfølgende statsrådsavganger og fallende tillit til makthaverne. Hun fulgte opp med å kritisere regjeringen for å bevege seg i feil retning når den nå går inn for å stramme inn offentlighetsloven.

Forslaget fra regjeringen om å innskrenke innsynsretten i informasjon om organinterne dokumenter har blitt møtt med massive reaksjoner fra en rekke hold. Blant annet pressen, akademikere og flere andre har vist til at endringen vil hindre innsyn i saksgangen til offentlig forvaltning. Også Sivilombudet har reagert og skrevet et seks sider langt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Denne regjeringen tar oss i feil retning når de ikke ønsker å bli sett i kortene. Det kan vi ikke godta, sa Melby.

– Etter år med politiske skandaler må vi bygge tillit. Dette forslaget gjør det motsatte. Regjeringen svekker en lov som heller burde styrkes. Det skal Venstre gjøre der vi styrer, lovet Melby.