Mannen ble pågrepet av politiet torsdag, skriver NRK.

Lokalpolitikeren er siktet for å ha betalt unge jenter for nakenbilder. I fengslingskjennelsen, som NTB har sett, kommer det fram at siktelsen omfatter også trusler, narkotikaovertredelse og brudd på alkoholloven.

Vil anke

Politikerens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, sier til kanalen søndag kveld at hans klient nekter straffskyld og ønsker å anke fengslingen.

– Jeg jobber med anken nå, og den blir sendt i løpet av dagen, sier Hasle.

Mannen har forklart at han har hatt kontakt med de fornærmede jentene, og at han har mottatt «ett par» nakenbilder, framgår det av fengslingskjennelsen.

Ikke skjedd i partisammenheng

Assisterende generalsekretær Helge Fossum i Fremskrittspartiet sier at de er orientert om saken i Vestfold, og at organisasjonsutvalget skal ha møte om dette mandag.

– Regelverket i Frp er slik at medlemmer som er under etterforskning eller siktet for straffbare handlinger, får sitt medlemskap fryst inntil saken er avgjort, sier Fossum.

Forholdene som politikeren er siktet for, har ikke skjedd i partisammenheng, skriver NRK.