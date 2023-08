Fylkesleder i Troms-Sp kritiserer regjeringens Melkøya-beslutning

– Som fylkesleder så vil jeg beklage at partiorganisasjon ikke er tatt med i denne viktige prosessen. Da spesielt etter vårt landsmøtevedtak i mars som sa nei til elektrifisering av Melkøya for å unngå at dette skulle ramme næringslivet og innbyggerne på land, skriver fylkesleder i Troms Sp, Svein O. Leiros, i ei pressemelding, ifølge NRK.

Regjeringen besluttet tirsdag at gassanlegget Melkøya skal elektrifiseres. Det er i strid med Senterpartiets landsmøtevedtak. Fylkeslaget møttes tirsdag i sakens anledning. De frykter at det som er lagt fram ikke er godt nok for å sikre næringslivet og innbyggerne tilstrekkelig og rimelig strøm i Nord-Norge.

– Vi vil også kjempe for at eksisterende næring og industri skal sikres den kraften dem trenger, fremfor elektrifisering av Melkøya, sier Leiros.