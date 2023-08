Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk onsdag en oppdatering om faresituasjonen ekstremværet har skapt. Han advarer mot at vi har farlige dager i vente.

Støre og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fikk en oppdatering av ekspertene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hovedbudskapet var at det fortsatt er stor fare og at folk må følge rådene som blir gitt.

– Det vi får se er at det er rødt nivå mange steder i Sør-Norge. Det kan handle om høyeste vannivå på 50 år og mer. Dette er vann som skal ut og på veien ut vil vannstanden stige i elver og vassdrag, sier Støre.

– Det betyr at de røde punktene kommer til å flytte seg sørover. Det er et alvorlig varsel for de neste døgnene. Faren er på ingen måte over, sier statsministeren.

Takket alle som står på

Han takker alle som er på jobb for å håndtere ekstremværet, også de frivillige.

– Det er grunn til å gjenta at det som ligger på varsom.no er en god anvisning til folk. Vi må bruke tida nå som vannet er på vei til å forberede oss og sikre verdier, sier Støre.

Mehl sier at NVE tegnet et alvorlig bilde av situasjonen.

– Denne situasjonen går ikke over med det første. Vi kommer til å stå i dette lenge, sier Mehl.

Fare for ras

Støre viste også til faren for ras. Mens statsministeren var hos NVE, kom det flere meldinger om ras, blant annet på Otta.

– Mine tanker går til de som er evakuert, de som opplever usikkerhet for hus og hjem og det de er glad i. Evakueringen har foregått på en god måte, sier Støre.

Han understreker at det er vanskelig å spå om ras.

– Vi får jo nyheter time for time om at det forekommer ras nå, sier Støre.