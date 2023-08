I forkant av VGs partilederdebatt sier Jonas Gahr Støre (Ap) at alle krefter er mobilisert for å takle ekstremværet Hans.

– Alle krefter er mobilisert, Forsvaret, Sivilforsvaret og de siste rapportene fra Fagernes er at Heimevernet er engasjert, sier Støre til VG.

Han understreker at selv om det har sluttet å regne i Oslo, er det ikke over i de utsatte områdene.

− Det er ikke over. Det er fortsatt stor fare for skred og det kan bli en krevende natt for mange, sier Støre.

Høyres leder Erna Solberg sier at ekstremvær som Hans er noe man sannsynligvis vil komme til å se mer av framover.

− Det blir sannsynligvis mer ekstremvær, særlig hvis vi ser at klimaendringene fortsetter slik som vi ser nå. Det utfordrer mange av de planene vi har hatt før. Dette blir en viktigere sak framover, både å forebygge og sørge for at vi er rustet mot det som kommer til å skje og at vi jobber med å få ned CO2-utslippene, sier Høyre-lederen.

Etter partilederdebatten skal Støre videre til NVEs lokaler på Majorstuen i Oslo sammen med beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). De to skal få en orientering om ekstremværet hos Norges vassdrags- og energidirektorat klokka 20.15.