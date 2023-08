SV og Frp krever at regjeringen offentliggjør Melkøya-vurdering

SVs Lars Haltbrekken reagerer sterkt på at regjeringen hemmeligholder hvordan de har kommet fram til at karbonfangst og -lagring på Melkøya i Hammerfest er for dyrt og vil ta for lang tid, skriver Dagbladet.

I april vedtok nemlig et flertall på Stortinget at regjeringen måtte gjøre egne vurderinger av om det er mulig med karbonfangst og -lagring på Melkøya i stedet for elektrifisering av gassanlegget.

Denne uken bestemte regjeringen imidlertid seg for å gå for elektrifisering, men de har ennå ikke lagt fram noen selvstendig vurdering av alternativet med CCS.

Kan havne i kontrollkomiteen

I et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i Stortinget , ber Haltbrekken om å få innsyn.

– Hvis Terje Aasland ikke offentliggjør regjeringens vurdering av karbonfangst og -lagring (CCS) på Melkøya, tar vi saken videre i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier Haltbrekken til Dagbladet.

Fremskrittspartiets Terje Halleland sto bak forslaget om å be regjeringen gjøre en egen vurdering av CCS.

– Hvis vi ikke får offentliggjort hvordan regjeringen har kommet fram til sin konklusjon, vil vi støtte SV i at det blir en kontrollsak. Vi ser en enorm arroganse fra regjeringen ved ikke å synliggjøre hva de har gjort for å oppfylle Stortingets vedtak, sier Halleland.

Flere spørsmål

Etter at regjeringen tirsdag la fram sin avgjørelse om å la Equinor elektrifisere Melkøya, har det rent inn med skriftlige spørsmål til olje- og energiministeren.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad stiller spørsmål ved noe statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt, nemlig at «dette blir det største klimagasskuttet vedtatt av en norsk regjering. Dette vil kutte utslippene av klimagasser med 850.000 tonn».

– Mener statsråden det er redelig å si at man kutter klimagasser med 850.000 tonn, når man ikke har garanti for at ikke store deler av utslippene bare flyttes utenfor Norges grenser, spør Ropstad.

Anlegget på Melkøya drives i dag med strøm fra et gasskraftverk, som blir lagt ned etter elektrifiseringen. Ropstad påpeker at gassen som ikke blir brent på anlegget etter elektrifiseringen, kan bli brent i utlandet.

– Som fagdirektør i SSB skriver i Energi og Klima er det tvilsomt at dette vil gi globale klimagassutslipp, skriver Ropstad.

Venstre: – Anstrengt kraftsituasjon

Venstres Ola Elvestuen vil vite om regjeringen vil åpne for at bedrifter som trenger nett- og strømtilknytning i Finnmark, men som står bak Equinor i køen, likevel kan få det, siden regjeringen har varslet at det skal bygges ut mye ny kraft.

– Manglende nettkapasitet og en anstrengt kraftsituasjon er i dag en av de største hindringene for vekst og utvikling i Finnmark, skriver Elvestuen i spørsmålet.

Olje- og energiminister Aasland har seks virkedager på seg til å svare på de skriftlige spørsmålene, som alle ble sendt inn tirsdag og onsdag.