Samferdselsministeren mener farevarslene ikke var overdrevne

– Det vil jo være sånn at når man har den type varsler, så vil det være noen grad av usikkerhet, men når man ser på de områdene som har blitt tyngst rammet, så jeg tror ikke du finner et menneske der som vil si at dette har blitt overdramatisert, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Sendt ut flere farevarsler

De siste dagene har det blitt sendt ut farevarsler og nødvarsler som ikke har gått helt etter planen. Blant annet har flere som befinner seg utenfor områder med rødt farevarsel om ekstremvær, fått nødvarsel på mobilen ved en feil. Nygård mener derimot ikke at situasjonen har blitt overdramatisert.

– Når hus og hjem går med i ras, og hytter og campingvogner går i elveløp, så er det ingen overdramatisering av situasjonen. Jeg er ikke med på tankegangen om at man har overdramatisert situasjonen, sier han.

Avventer gjenåpning

Onsdag formiddag møtte Jonas Gahr Støre (Ap) og Jon-Ivar Nygård (Ap) Bane Nor i Lillestrøm for å se på flomskader. Bakgrunnen er ekstremværet Hans, som blant annet har påvirket togtrafikken i området.

Nygård venter med å fastslå når togtrafikken i området vil gå som normalt igjen.

– Nå handler det om å bli helt trygge på at infrastrukturen ikke er skadd. Jeg tror man vil være litt forsiktig med å komme med et helt konkret tidspunkt for når trafikken kan gå som normalt, før man har gått gjennom infrastrukturen nøye, sier han til NTB.