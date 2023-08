Ungdomsorganisasjonen er sterkt kritisk til beslutningen som flere medier erfarer at blir lagt fram på en pressekonferanse klokken 12.05 tirsdag om å bruke landstrøm for å elektrifisere Melkøya-anlegget.

Leder for Senterungdommen Andrine Seppola under Senterpartiets landsmøte i Trondheim. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Senterungdommen kaller beslutningen et brudd på Hurdalsplattformen.

– Dette er dyr symbolpolitikk, og elektrifisering vil tappe hele Nord-Norge for kraft. Det er usannsynlig at de planene regjeringa skal legge fram for kraftutbygging vil la seg gjennomføre, og elektrifisering kan heller ikke forsvares i et miljøperspektiv da vi først og fremst flytter utslipp ut av landet, sier leder i Senterungdommen Andrine Hanssen-Seppola i en uttalelse.