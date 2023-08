Flere medier: Regjeringen sier ja til elektrifisering av Melkøya

Til tross for at Senterpartiet sa nei til å elektrifisere Melkøya under landsmøtet tidligere i år, har Arbeiderpartiet trolig vunnet fram i regjering, meldte Dagbladet mandag formiddag. NRK og Dagens Næringsliv har senere meldt det samme.

De får opplyst at olje- og gassgiganten Equinor har fått ja fra regjeringen til å elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Det betyr at gasskraftverket på anlegget blir lagt ned, og at man heller driver det med kraft fra det vanlige strømnettet.

Dette vil skje allerede i 2030, og ikke i 2028 slik Equinor planla, ifølge NRK. Gasskraftverket på Melkøya kan stå til 2033, men da kun for å sikre forsyningssikkerheten.

Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener at regjeringen svikter Nord-Norge om de sier ja til elektrifisering av Melkøya. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Totalsvikt

Kritikere har pekt på at elektrifiseringen vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge. Equinor har sagt at det blir for dyrt med andre løsninger – for eksempel å bruke karbonfangst og -lagring (CCS) av utslippene fra gasskraftverket, eller ved å hente strømmen til elektrifisering fra andre kilder.

– Dersom dette stemmer, svikter Senterpartiet Nord-Norge fullstendig, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Hun mener regjeringens avgjørelse vil få negative konsekvenser for hele landsdelen.

– Elektrifisering av Melkøya vil støvsuge hele regionen for sårt tiltrengt kraft og føre til høyere strømpriser for innbyggere og næringsliv, sier hun.

– Sololøp

Det støttes av Rødt, som sier stortingsflertallet har gitt klar beskjed til Aasland om at regjeringen skal se på karbonfangst og -lagring som et alternativ på Melkøya.

– Dette stortingsflertallet må Aasland følge, istedenfor å kjøre sololøp for elektrifisering, sier Rødts energi- og miljøpolitiske talsperson Sofie Marhaug.

Også KrF er oppgitt.

– Dette vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge, noe som vil være svært uheldig for satsing i andre næringer. I det minste burde de heller gått for en begrenset delelektrifisering, sier partiets energipolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Jeg forstår ikke hvordan regjeringen kan overse Stortingets vedtak.

Hemmelighetsfull statsminister

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skal holde en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag der de skal fortelle om tiltak for kraft- og industriløft i Finnmark.

Da NTB møtte Støre i Brønnøysund mandag ettermiddag, ville imidlertid ikke statsministeren si noe om Melkøya eller hva som er tema for tirsdagens pressekonferanse.

– Ingen kommentar. Det får dere vite i morgen, svarte han.