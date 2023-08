Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at folk må være forberedt før ekstremværet Hans. Han sier det er en effekt av klimaendringene.

Det er sendt ut rødt farevarsel for svært kraftig regn fra mandag morgen. Farevarselet gjelder for deler av Sør-Norge.

Støre sier til NRK at det er betryggende at beredskapsteam i kommuner og regioner nå er i gang med forberedelsene.

– Så er det viktig at hver og en av oss nå sikrer eget hus, passer på at ikke biler og campingvogner står for nærme vannveier, at ikke bekker og elver er blokkert av kvist og så videre, sier Støre.

NTB snakket med ham på Skedsmo brannstasjon, der Støre hadde fått et innblikk i forberedelsene som gjøres før ekstremværet treffer. Statsministeren har et klart råd til alle:

– Følg med, ta vare på deg selv og dine nærmeste.

Bruk varsom.no

Støre sier at ekstremværet er en effekt av klimaendringene og noe vi kommer til å se mer av i årene framover.

– Man må ha høy grad av beredskap. Det må kommuner og regionale myndigheter ha, men du og jeg må også ha det. Det betyr å følge med på de varslene som er og de rådene som blir gitt, sier han.

Statsministeren viser til varsom.no og yr.no. Han ber alle i de berørte områdene følge med der.

– Vi vet ikke hvor intenst det blir, men det er rødt farevarsel for mandag og tirsdag. Det er det mest alvorlige vi har. Så tenk på hvor du beveger deg og om du må bevege deg, om du kan være i sikkerhet, sier Støre.

– Sikre gjenstander

– Sikre huset ditt og gjenstander. Ikke ha sykler, bil og campingvogn nær store vannveier. Så vet vi at hvis det kommer så mye vann som er ventet, så kan det ta med seg mye når det kommer videre. Vi er også utsatt for skred og ras, så det gjør situasjonen veldig alvorlig, sier statsministeren.

Støre sier at hans inntrykk er at beredskapsteamene rundt om i områdene som varsles, nå mobiliseres og går gjennom sine rutiner.

– Dette vi nå ser, kommer vi nok til å oppleve mer av, dette er en effekt av klimaendringene med villere og våtere vær i Norge, sier Støre.