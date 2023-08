Statsministeren lyver om Høyres skolepolitikk, sier partiets skolepolitiker og Unge Høyre-lederen. Jonas Gahr Støre (Ap) ber Høyre være tydeligere.

Støre sa på Utøya lørdag at Høyre vil ha karakterer i barneskolen. Da blåste han nytt liv i en gammel krangel. Høyre mener nemlig at det er helt feil og har tidligere anklaget kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) for å snakke usant når hun har sagt det.

– Statsministeren lyver, sier Høyres skolepolitiker Margret Hagerup til NTB.

Hun får støtte fra Unge Høyre-leder Ola Svenneby. Han ber statsministeren holde et høyere nivå i debatten.

– Da må Høyre i så fall være tydeligere på hva de vil innføre. Jeg har forstått det slik, og sett Erna Solberg si, at Høyre vurderer karakterer fra sjuende trinn, som en del av partiets ungdomsskolereform, sier Støre til NTB.

– Jeg kan ikke forstå det på annen måte enn at det kan bety karakterer for elever som i dag går på barneskolen. Det er vi imot, sier han.

Hagerup: Direkte usant

NTB har bedt Solberg om en kommentar, men hennes team viser til at Hagerup svarer på vegne av Høyre-lederen. Hagerup svarer Støre og mener statsministeren nå ror seg bort fra det han sa i talen til AUFs sommerleir.

– I talen sa han at Høyre ønsker å innføre karakterer på barneskolen. Det er direkte usant. I intervjuet Støre viser til som dokumentasjon, er Erna til og med sitert på at dette ikke er noe vi har tatt stilling til, sier hun.

– Det Høyre har åpnet for er et forsøk med fireårig ungdomsskole på enkelte skoler som allerede i dag har 1. til 10. trinn samlet. Målet er at elevene skal få mer rom og tid til å finne seg til rette, utvikle seg faglig og sosialt. Vi åpner for forsøk, med følgeforskning, men vi har ikke foreslått at elevene skal få karakterer tidligere enn de gjør i dag, legger hun til.

Kranglet på Stortingets talerstol

I mars gikk krangelen mellom Hagerup og Brenna til Stortingets talerstol. Høyre vil ha karakterer i barneskolen, sa Brenna. Feil, svarte Hagerup fra Stortingets talerstol.

Hun viste da til flere medieoppslag der Høyre hadde avvist dette og tilsynelatende ble de to enige:

– Dersom representanten nå mener det ikke er aktuelt å gi karakterer til de elevene som potensielt begynner et år tidligere på ungdomsskolen, godtar jeg det. Det er helt ok, men det er altså første gang en så tydelig presisering har kommet fra Høyres representanter, sa Brenna.

Blusset opp

Nå har krangelen altså blusset opp igjen. Brenna har gjentatt poenget, noe også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde på Utøya lørdag.

Hagerup kaller det oppsiktsvekkende og sier man burde kunne forvente mer av en statsminister. Unge Høyre-lederen er også indignert.

– Hvis statsministeren er opptatt av at unge skal engasjere seg, kan han starte med å holde et høyere nivå enn vi holder i skoledebattene. Der er vi – selv om vi ikke er nøkterne – i alle fall sannferdige, sier Ola Svenneby.

– For Støre snakker rett og slett ikke sant. Og nivået han holder, er vi først og fremst vant med å møte fra AUF. Ikke landets leder, legger han til.

Også han bruker ordet løgn om uttalelsene fra Støre.

Reform

Stridens kjerne er Høyres forslag til ny ungdomsskolereform. Der foreslår de å gjennomføre en forsøksordning med å flytte 7. klasse til ungdomsskolen.

I januar sa Høyre-leder Erna Solberg til Dagsavisen at det kan føre til at elever tidligere blir introdusert for karakterer, men at det ikke er sikkert.

– Det kan være gradvis at du får karakterer i noen fag, eller at du får karakterer først til sommeren eller at du får en annen type vurdering, sa hun.

I etterkant har blant annet tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner avvist i et leserinnlegg i Aftenposten at partiet vil gi karakterer til sjuendeklassinger.