Sveriges minister sier møte med OIC-ambassadører var konstruktivt

Tobias Billström inviterte ambassadørene til utenriksdepartementet fredag etter den siste tidens koranbrenninger i Sverige.

– Vi hadde et konstruktivt og godt møte, skriver han i en pressemelding.

Han sier det var en fin anledning til å forklare og klargjøre Sveriges holdning i saken. Billström sier han gjorde det klart at regjeringen tar kraftig avstand fra koranbrenningene og sa at justisdepartementet har startet arbeidet med et direktiv for å utrede loven om offentlig ro orden.

– Det finnes ingen rask og enkel løsning for å gjenoppbygge tillit og fortrolighet. Jeg kommer til å bruke mye av min periode på å bygge relasjoner med muslimske land, skriver Billström. Han legger til at han vil invitere til samtaler og dialog i forbindelse med FN-uken i New York til høsten.