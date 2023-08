Regional milits har kontroll over tre byer i Etiopia

Innbyggere i Lalibela sier Fano-militsen tok kontroll over byen og flyplassen tidligere i uken. Lalibela er kjent for verdensarvstedet der flere kirker fra 1100- og 1200-tallet er hogd ut av fjellet.

– Det er rolig her, ingen kamper, men folk beveger seg ikke rundt som før, sier en lokal innbygger, Aneley. Gatene er ligger stort sett øde, og han sier det strømmen og nettforbindelsen forsvinner fra tid til annen.

Situasjonen er temmelig lik i byene Gondar og Dessie.

Uroen i Amhara kommer mindre enn et år etter at den to år lange borgerkrigen i naboregionen Tigray ble avsluttet. Også krigere fra Amhara deltok i den konflikten.

Sammenstøt mellom lokal milits fikk myndighetene i Afrikas nest mest folkerike land til å erklære unntakstilstand denne uken. Den skal gjelde i seks måneder i Amhara, men kan innføres i hele landet dersom det oppstår «hendelser eller bevegelser som forverrer sikkerhetssituasjonen».