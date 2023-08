Innlegget på Truth Social natt til lørdag norsk tid antyder at den tidligere presidenten vil skremme vitner ved å avsløre konfidensielle bevis han mottar under forberedelsen til rettssakene mot ham, mener spesialetterforsker Jack Smith.

Smith har derfor bedt dommeren i saken om å avsi en kjennelse som spesifikt forbyr Trump og hans advokater å dele noe som helst av etterforskningsmaterialet de nå får tilgang til.

Trump erklærte seg torsdag ikke skyldig etter at han ble tiltalt for løgn og bedrag etter valgtapet i 2020. I rettsmøtet lovet han imidlertid å ikke true vitner eller snakke med noen av dem uten juridisk bistand til stede. Dette var et av vilkårene for å slippe varetekt.

Jack Smith mener det nye innlegget antyder at Trump vil gjøre nettopp det, eksempelvis ved å avsløre hemmelige referater fra storjuryen.