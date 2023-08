Støre sikrer laget med erfarne statsråder – håper det ikke blir flere skandaler

Veien fra mat- og landbruksminister til ny forskning- og høyere utdanningsminister var ikke spesielt lang for Sandra Borch (Sp). Heller ikke utnevnelsen av Geir Pollestad (Sp) til å styre over bøndene virker spesielt vågalt av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som omtalte ham som «gryteklar» da han presenterte de to fredag ettermiddag.

Både Borch og Pollestad har vært tilknyttet Stortinget og regjeringskretser i årevis. 44 år gamle Pollestad var allerede for 15 år siden statssekretær og har vært fast inventar i gangene på Stortinget siden 2009.

Sandra Borch er en del yngre, 35 år gammel, men med tidlig engasjement som ungdoms- og lokalpolitiker i Troms er ikke hennes politiske erfaring mye kortere enn partikollegaen som nå overtar Mat- og landbruksdepartementet.

Borch: Handlekraftig

Det har vært en krevende vår og sommer for Støre, som har fått den ene habilitetssaken etter den andre å hanskes med. Statsrådsskiftet skjer etter Ola Borten Moe (Sp) gikk av 21. juli på grunn av brudd på habilitetsreglene etter aksjekjøp i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen.

Det var tydelig at Støre hadde satt pris på at Ola Borten Moe har vist mot og handlekraft til tross for lav popularitet blant studenter og mange andre innen akademia.

– Jeg har satt stor pris på å ha Ola som kollega, med sin brede erfaring i regjering. Og takker ham for det. Sandra Borch blir ny statsråd. Sektoren havner nå i meget erfarne og handlekraftige hender, sa Støre.

Verken Sandra Borch eller Geir Pollestad sto ved nyttår oppført som eiere av aksjer i det offentlige aksjonærregisteret.

Vil spille på lag

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som helt sikkert har vært sentral i utvelgelsen av de nye statsrådene var ikke til stede i forbindelse med utnevnelsene fredag. Statsministeren sa seg derimot svært tilfreds med de nye regjeringsmedlemmene og sa at Borch som landbruksminister har sørget for de beste jordbruksoppgjørene på lenge. Dette arbeidet vil statsministeren at Pollestad skal føre videre.

– Han skal ta videre arbeidet Sandra startet med å tette inntektsgapet i jordbruket. I en tid der krigen i Ukraina fører til sult i verden, blir det å tenke det internasjonale samarbeidet om matsikkerhet en viktig del av innenrikspolitikken. Vår landbrukssektor er en moderne sektor, fortsatte han.

– Vi skal spille på lag med næringen, og de får en statsråd for det, sa han.

Full støtte fra sjefen

Borch har fått kritikk for å ha favorisert norsk landbruk foran miljømålene i de norske kostholdsrådene. Støre tok Borch også fullstendig i forsvar mot kritikken fra forskermiljøene etter at hun koblet klimaendringer og global oppvarming til den pågående epidemien av fugleinfluensa i Finnmark.

– Et godt eksempel på at hun har svart klokt. Klimaendringer har store endringer for natur. miljø, for alle typer liv. Hvor presist man kan fastslå hver enkelt sak som skjer i naturen rundt oss nå knyttet til en eksakt klimaendring skal man være varsom med, svarte Støre, som understreket viktigheten av å samarbeide med forskningsmiljøene for å kartlegge hvorfor det har vært sykdomsutbrudd blant ville fugler i Norge siden 2020.

Flere av Borchs kolleger fra Stortinget har kommentert utspillet. MDG-politiker Rasmus Hansson har til VG omtalt fugleinfluensautspillet som pinlig. Venstres utdanningspolitiske talsperson Abid Raja vil lytte til forskningen.

- Jeg ønsker den nye statsråden lykke til med ny og viktig jobb. Jeg håper vi får en statsråd som ikke fornekter forskning, men som omfavner den og løfter den opp, selv om statsråden kanskje ikke er enig i innholdet, sier Raja

– Liv og lyst

Som studentenes statsråd var Ola Borten Moe svært upopulær. Han ble blant annet erklært uønsket både ved universitetene i Oslo og Bergen. Deres krav om økt studiestøtte til 1,5 G og innføring av stipend til utenlandske studenter ble ikke hørt.

Konflikten har derimot ikke skremt Sandra Borch, som i likhet med Geir Pollestad har hun en lang studietid og en jusutdannelse bak seg.

– Jeg tar fatt på oppgavene allerede nå, med liv og lyst, sa Borch etter at hun i et nærmest tomt kontor i Kunnskapsdepartementet fikk overrakt nøkkelen fra sin forgjenger Ola Borten Moe fredag ettermiddag.

– Folk gjør feil

– Det skjer at folk gjør feil. Realiteten er at vi har flinke folk. Det viktige for meg er at vi får gjennomført skiftet og får fortsatt med politikken. Så håper jeg at Ola forblir en viktig stemme i norsk samfunnsdebatt og politikk fremover, sa Støre.

Begge de nye statsrådene har vært gjennom en grundig forhåndssjekk. Støre vil likevel ikke garantere at det ikke kommer flere uheldige episoder om habilitet fra regjeringen.

– Ingen gitt å garantere i en sånn sammenheng, men vi gjør det vi kan og håper vi ikke får oppleve mer av dette, sier Støre på spørsmål om han er redd for at det kan komme flere skjeletter ut av skapene.