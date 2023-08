Sandra Borch: – Tar fatt på oppgaven med liv og lyst

Nyutnevnt forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) gleder seg til å reise rundt og møte studenter.

– Jeg tar fatt på oppgavene allerede nå, med liv og lyst, sa Borch etter at hun fredag fikk overrakt nøkkelen til ministerkontoret fra sin forgjenger Ola Borten Moe (Sp).

Borten Moe ble erklært uønsket av studentene i både Oslo og Bergen. Til NTB sier Borch at det blir viktig for henne å få dialog med sektoren.

– Ikke nødvendigvis for at vi skal bli enige om ting, men for å reise viktige politiske spørsmål og belyse ulike debatter, sier Borch til NTB.

Lyst, men nakent

Hun kommer fra jobben som landbruks- og matminister. Hennes nye kontor i 5. etasje i Kunnskapsdepartementet er lyst, men lite og nakent og ribbet for bøker og papirer.

Borch lover imidlertid å videreføre Borten Moes politikk på området. Borten Moe måtte gå av i juli etter at det kom fram at han har kjøpt aksjer i strid med habilitetsreglene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den jobben Ola har gjort, er veldig bra. Det er regjeringens politikk, og den vil jeg videreføre. Men så skal jeg selvfølgelig sette mitt preg på denne posisjonen, sier hun.

Mange krav

Studentene krever ikke bare dialog, men også mer i studiefinansiering. Men Borch, som har sikret rekordoppgjør til bøndene, kan ikke love mer penger.

– Nå har jo studentene fått økt studiestøtte. Men jeg skal gjøre min aller beste jobb for denne sektoren, sier hun til NTB.

Blant sakene hun nå må ta fatt i, er den rekordlave tilstrømmingen til lærerutdanningene. Regjeringens innføring av skolepenger for studenter utenfor EU, EØS og Sveits har også fått mye kritikk.

Borch sier det er for tidlig å si noe nå om de vil revurdere ordningen.

– Jeg har så vidt rukket å sette meg ned i stolen, så det må vi komme tilbake til, sier hun til NTB.