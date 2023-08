USAs tidligere president Donald Trump skriver på det sosiale mediet Truth Social at han er på vei til Washington «for å bli pågrepet». Torsdag møter han i retten.

– Det er en stor ære, fordi jeg blir pågrepet for dere, skriver Trump i store bokstaver på Truth Social, hans eget sosiale medium.

77-åringen skriver videre at han nå skal til den amerikanske hovedstaden for å bli pågrepet for å ha utfordret «et korrupt, rigget og stjålet valg».

– Make America great again!!! avslutter ekspresidenten innlegget med.

Trump dro fra golfklubben sin Bedminster i delstaten New Jersey rundt klokken 19 lokal tid.

Alvorlig tiltale



Torsdag kveld skal han i det første rettsmøtet i rettssaken mot ham. Tiltalebeslutningen går ut på at Trump i dagene etter valget gjorde seg skyldig i fire lovovertredelser da han forsøkte å få underkjent valget i 2020.

Både tilhengere og motstandere av den tidligere presidenten har møtt opp utenfor domstolen hvor det hele skal utspille seg. Politiet er på stedet i stort monn og har satt opp barrierer utenfor domstolen.

Rettsmøtet begynner klokken 22 norsk tid og blir holdt ikke langt fra kongressbygningen som Trump-tilhengere stormet 6. januar for to år siden.

Standard prosedyre i rettsmøtet

Det er ventet at Trump må gjennomgå det som er standard prosedyre ved rettssaker: Han blir tatt i forvaring av politiet i salen og får framføre sin korte erklæring om skyld foran dommeren. Deretter blir han løslatt.

To saker er av føderal karakter blir etterforsket av spesialetterforsker Jack Smith, mens to behandles på delstatsnivå.

Trump har flere ganger hevdet at valget ble «stjålet», noe det ikke finnes holdepunkter for.

Flere rettssaker venter

I tillegg til rettssaken mot ham for å ha forsøkt å omgjøre valget i 2020, er Trump også tiltalt i to andre saker.

77-åringen må i mars neste år møte i retten, tiltalt for regnskapslovbrudd i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels. To måneder senere venter en ny rettssak, denne gangen for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus.

Trump nekter straffskyld i samtlige av sakene.

I tillegg etterforskes ekspresidenten og flere av hans allierte for valgpåvirkning En storjury har anbefalt at det tas ut tiltale mot flere personer, muligens også Trump.