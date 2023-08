Høyre-seier i Kristiansand kan komme med sur bismak

– Det vil være en ulykke, sier ordførerkandidat Mathias Bernander (H).

Han er favoritt til å få ordførerposten i sørlandshovedstaden i september. Men seieren vil kanskje komme med en bismak. For regjeringen vil gjennomføre en folkeavstemning for å avgjøre om Søgne og Songdalen skal gjenoppstå som egne kommuner.

Tvangsekteskapet med Kristiansand ble inngått i 2018, presset igjennom av Høyre. Selv om Arbeiderpartiet var imot tvangssammenslåingen, har partiet gått imot sin egen regjering i spørsmålet og sikret et flertall i kommunestyret mot folkeavstemning.

– Opp til regjeringen

– Vi har sagt nei til å gjennomføre den, det er regjeringens ansvar å finne ut hvordan de har tenkt å gjennomføre den. Kristiansand har sagt at det ikke er noe vi ønsker og har spilt ballen tilbake til regjeringen, sier Bernander til NTB.

Enden på visa kan bli at regjeringen gjennomfører en digital «innbyggerhøring» uten hjelp fra kommunen.

– Det er det som er hovedproblemet, at de ikke engang klarer å svare på hvordan de vil gjennomføre det, sier Bernander.

– Dette er en fullstendig overstyring fra toppen. Det bryter med prinsippene regjeringen selv har lagt til grunn, at det var de nye kommunestyrene som skulle gjøre vurderingen, sier Høyres leder Erna Solberg.

Hun var torsdag innom Kristiansand på sin første bussturné i valgkampen.

Regjeringen har varslet at de vil fremme et lovforslag i Stortinget for å gjennomføre en innbyggerhøring og eventuelt en folkeavstemning. Det kan komme neste år.

Bernander er bekymret for følgene dersom enden på visa blir en oppsplitting. Men det kan altså skje på hans vakt dersom han blir valgt inn for perioden 2023–27.

Advarer mot avhoppere

Diskusjonen om storkommunen har hengt over Kristiansand i årevis. Saken er en av flere splittende saker som nevnes som årsak til at lokalvalget i 2019 ble et protestvalg. Resultatet ble et kommunestyre med mange små partier. Demokratene, med Vidar Kleppe i spissen, kom inn med ti mandater, men allerede før konstitueringen hadde noen av dem hoppet av og ga sin støtte til en Arbeiderparti-ordfører. Siden har en rekke representanter byttet parti eller blitt uavhengige.

Solberg synes ikke så mye om politikere som hopper av partiet de er valgt inn for.

– Jeg synes jo det er en utfordring, for det er jo programmene velgerne skal vurdere deg på, sier Solberg.

Hun mener avhopp lettere vil skje når det velges inn partier og lister som bare er opptatt av noen få saker, og ikke har like omfattende programmer som de store «styringspartiene».

Hun peker også på et problem som kommunestyret har stått i: At flertallet i en viktig sak kan endre seg på en dag fordi det er en vara som stiller på kommunestyremøtet og han eller hun har vendt ryggen til partiet sitt. Da kan det bli vanskelig å legge langsiktige planer, påpeker Solberg. Nå håper både hun og Bernander på klart borgerlig flertall i byen:

– Det viktige er nå at vi får ro i Kristiansand til å videreutvikle byen på en ordentlig måte. Det er viktig å skape styringsflertall etter at det har vært så mye uro og turbulens, sier Solberg.

Arbeiderpartiet har hatt ordføreren de siste fire årene, men de siste to årene har de ikke klart å få flertall for sine budsjettforslag.

Ap peker på Høyre

Aps ordførerkandidat Kennet Mørk mener Høyre selv har bidratt til kaoset som har vært:

– Høyre og KrF nektet å gi fra seg makta til tross for dårlig oppslutning. Så tok vi ansvar og satte sammen en bred koalisjon og styrte så godt vi kunne på det, sier han.

Han har ikke gitt opp håpet om en rødgrønn valgseier i Kristiansand, til tross for at meningsmålinger så langt tyder på borgerlig flertall.