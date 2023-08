Rød Ungdom vil ikke drive valgkamp for moderpartiet i Nordland

Grunnen til boikotten er Per Gunnar Skotåm, som står på 12. plass på Rødts liste til fylkestingsvalget i Nordland. Det skriver Klassekampen.

Skotåm er også aksjonær og styreleder i selskapet bak Steigan.no.

Nettsiden drives av Pål Steigan, som var aktiv i Rødts forløpere AKP (ml) og Rød Valgallianse. Rødt har senere tatt avstand fra ham og nettsiden, som de mener blant annet sprer russisk propaganda.

– Det er utrolig synd. Nordland er et sterkt fylke for Rødt og et sted der vi gjerne skulle hatt mer aktivitet fra Rød Ungdom, sier Rød Ungdom-leder Liv Müller Smith-Sivertsen til Klassekampen.

Smith-Sivertsen sier de likevel ikke mener det er forsvarlig å drive valgkamp for en person som er tilknyttet noe de mener er skadelig for samfunnet.

Fylkesleder Thina Nordfjellmark Aarsund i Rødt Nordland synes det er synd at Rød Ungdom velger å boikotte, men er ikke bekymret for valgkampen.

– Vi har mange flinke og flotte ungdommer, så det tror jeg skal gå bra. Rød Ungdom har jo hatt en plass i valgnemnda, så de har fått påvirke hvordan fylkestingslista skal se ut, sier hun.

Per Gunnar Skotåm har ikke besvart Klassekampens henvendelser om kritikken fra RU.

Skotåm trakk seg i fjor fra førsteplassen på lista i Nordland, og fra både landsstyret og internasjonalt utvalg i Rødt. Han sa likevel til Klassekampen at han ikke vurderte å trekke seg helt ut av partiet.