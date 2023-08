Det er fortsatt rødgrønt flertall i Trøndelag, viser en fersk meningsmåling. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet i fylket en drøy måned før valget, skriver NRK.

– Vi er klare til å vise at vi er tilliten verdig til å styre Trøndelag også de neste fire årene, sier Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat, Per Olav Skurdal Hopsø.

Høyre har gått tilbake med 1,2 prosentpoeng på fylkesmålingen, sammenlignet med junitallene. De er avhengig av flere støttepartier for å komme i posisjon, og frir nå særlig til Senterpartiet

– Vi må ha noen som må styre sammen med oss. Sp er helt nødvendig for oss for å få til et skifte og det håper jeg også Senterpartiet er interessert i, sier Pål Sæther Eiden, Høyres fylkesordførerkandidat i Trøndelag.

Alle partiene, sammenlignet med forrige måling: Ap 27,7 (+2,4), Høyre 20,8 (-1,2), Sp 13,5 (+0,3), SV 10,3 (+0,5), Frp 7,6 (-1,2), MDG 6,7 (+2,0), Rødt 4,0 (-1,6), Venstre 3,5 (-0,3), KrF 2,0 (+0,1), INP 1,7 (0), Pensjonistpartiet 1,3 (-0,5) og andre 0,9 (-0,4).

Meningsmålingen er utført av Norstat for NRK og Adresseavisen. 603 personer i Trøndelag ble spurt mellom 24. og 27. juli. Feilmarginene ligger mellom 1,2 og 4,8 prosentpoeng.