Flertall av republikanere vil at USA skal fortsette å støtte Ukraina

USAs hjelp til Ukraina vil trolig bli et hett tema i presidentvalget i USA neste år.

Amerikanerne er i dag den største giveren av utstyr og ressurser til Ukraina, allerede nå har flere fremtredende republikanske politikere tatt til orde for at USA burde sende mindre våpen og penger til Ukraina.

Dessuten har flere republikanske politikere, inkludert Marjorie Taylor Greene, fremmet forslag i den amerikanske kongressen om å kutte eller begrense bistanden til Ukraina. Forslagene har imidlertid ikke fått flertall i kongressen.

Nå viser en ny meningsmåling at et flertall av republikanske velgere ønsker at USA skal fortsette å gi militær og økonomisk støtte til Ukraina.

I januar 2023 mente et flertall av republikanske velgere at de ønsket at kongressen skulle motsette seg ytterligere støtte til Ukraina. Et stort antall republikanere var til og med villige til å gi Russland noe av Ukrainas territorium dersom det betydde en slutt på krigen, skriver Washington Post.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden da har imidlertid den republikanske opinionen skiftet.

En meningsmåling utført i juni av Program for Public Consultation (PPC) ved University of Maryland i USA viser at 55 prosent av republikanske velgere ønsker at USA skal fortsette å sende våpen og penger til Ukraina, skriver Newsweek.

Dette er første gang dette perspektivet har støtte hos et flertall av republikanske velgere i USA.

Undersøkelsen viste også at 87 prosent av demokratiske velgere, og 58 prosent uavhengige velgere ønsker at USA skal fortsette å gi militær bistand til Ukraina.

Mye tyder på at opinionen ble endret i Ukrainas favør etter at Wagner-gruppens leiesoldatsjef Jevgenij Prigozijn s mislykkede mytteri, ettersom dette satte i gang spekulasjoner ved Vladimir Putin s maktposisjon i Russland, skriver Washington Post.